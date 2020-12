Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron a donné de ses nouvelles depuis la résidence présidentielle "La Lanterne", , à Versailles. Le teint pâle et l'air fatigué, le Président s'est adonné à un exercice inhabituel pour un chef d'Etat : communiquer avec la population via un "vlog". Malgré la Covid-19, il a assuré aller bien. "J'ai les mêmes symptômes qu'hier, de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus et qui le vivent aujourd'hui" a-t-il déclaré.

