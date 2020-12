Lancée depuis juillet dernier, la campagne de communication de lutte contre la propagation de la Covid-19 et de la dengue est portée par des ambassadeurs bien connus des Réunionnais. Parmi eux figurent notamment Madame Aude et Jackson Richardson. Présentés par le préfet Jacques Billant ce mardi 22 décembre 2020, ils invitent dès lors les Réunionnais à ne pas relâcher leurs efforts à quelques jours des fêtes. (Photo : vl/www.ipreunion.com)

"Ne gâchons pas tout." Tels ont été les mots prononcés par Jacques Billant ce mardi 22 décembre pour appeler les Réunionnais à maintenir leurs efforts dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. A l'approche des fêtes de fin d'année, qui impliquent de nombreuses réunions en famille et entre amis, la vigilance doit être plus que jamais de mise. "Il ne faut pas que nous soyons reconfinés à la mi-janvier", a-t-il notamment prévenu. "L'enjeu est réel. A-t-on envie de perdre d'un coup les bénéfices acquis ces dernières semaines ?"

- Un "frémissement" qui appelle à la vigilance -

Afin d'anticiper cette situation, Jacques Billant a indiqué que des contrôles plus importants allaient être accentués par les polices municipales dans les jours à venir, au sein des espaces publics et notamment les lieux de cultes. "On a un frémissement sur les chiffres, le risque est réel. Le taux d'incidence est en augmentation ces derniers jours", a-t-il par ailleurs précisé.

Dans l'optique de sensibiliser les Réunionnais à l'ensemble des gestes barrières permettant de faire face au Coronavirus et à la dengue, plusieurs ambassadeurs ont été mobilisés dans le cadre d'une campagne de communication, mise en place depuis juillet dernier. Parmi eux figurent ainsi Maya Kamaty, mais aussi Madame Aude et Jackson Richardson, réunis par Jacques Billant ce mardi à la préfecture.

"Nous avons là des personnalités réunionnaises reconnues pour leur exemplarité et leur engagement, pour les valeurs qu'elles portent, à l'image de la persévérance et de la combativité. Je les remercie pour leur application", a déclaré le préfet à leur sujet.

"Je suis parmi les personnes vulnérables et je n'ai pas envie d'attraper ce fichu virus", a ainsi déclaré Madame Aude. "On est arrivé à ne pas avoir de second confinement donc il faudrait pas que tout soit fichu en l'air pour ces fêtes. Je ne veux surtout pas apprendre le décès d'une amie des suites du Coronavirus dans les jours qui viennent. Ne gâchons pas tout."

Arrivé tout fraîchement de Métropole, l'ancien champion de handball Jackson Richardson, qui a "l'habitude de prêter son image pour des œuvres caritatives", a souhaité s'engager pour La Réunion et sa lutte contre la Covid-19 et la dengue. " J'ai eu le réflexe de me refaire tester pour protéger ma famille, et avant-tout ma mère, qui est âgée. C'est un devoir de se mobiliser collectivement. Je viens de métropole et là j'ai l'impression de revivre sur l'île, où je peux revoir mes amis. Je ne suis pas privé de certaines choses comme en métropole. Notre malchance ici est que l'on doit en plus faire face à la dengue donc il faut toujours mettre une petite piqûre de rappel pour ne pas se relâcher."

