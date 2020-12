Une personne a été testée positif à la Covid-19 le 21 décembre 2020 et plusieurs autres, de son entourage, sont symptomatiques, toutes résidant à Mafate, à l'îlet de la Nouvelle, annonce l'Agence régionale de Santé. "L'origine de cette contamination est encore inconnue" précise-t-elle. Une opération de dépistage est donc prévue ce mercredi 23 décembre 2020 matin pour la population de La Nouvelle. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les habitants sont invités à participer à cette opération de dépistage gratuit et sans ordonnance, engagée par l’Agence Régionale de Santé avec le CHU de La Réunion, et le soutien de la commune de La Possession.

- Contexte -

Dès la connaissance du cas testé positif, l’ARS, l’Assurance maladie et Santé Publique France ont engagé un contact-tracing afin d’identifier et d’appeler toutes les personnes pouvant être sujet contact. Dès hier, les personnes contacts ont été isolées et informées des mesures strictes à respecter : obligation de se faire tester, confinement strict à domicile, respect des gestes barrières.

Compte tenu des difficultés d’accès au cirque de Mafate, l’ARS a engagé une opération de dépistage à La Nouvelle, faisant appel aux équipes du CHU de de La Réunion, et en coopération avec la commune de la Possession.

- Déroulement et modalité du dépistage -

• Organisée avec les personnels du CHU, dont l’infirmière en poste à Mafate, cette opération de dépistage aura lieu : le mercredi 23 décembre de 7h30 à 11h, près de l’église de La Nouvelle en plein air

Le dépistage covid-19 est gratuit et sans ordonnance. Le test est réalisé par un prélèvement dans le nez et peut occasionner une légère gêne. Il ne dure que quelques secondes. Un(e) infirmier(e) réalisera le prélèvement selon la situation :

• Soit par test antigénique rapide, pour les personnes présentant des symptômes sur les 4 derniers jours. Les personnes sont informées des résultats sur place en moins de 30 minutes.

• Soit par test RT-PCR, pour les personnes asymptomatiques ou présentant des symptômes depuis plus de 4 jours. Les personnes sont informées des résultats par le laboratoire dans un délai de 24h-48h.

Il est demandé aux personnes de bien vouloir se munir de leur carte vitale et d’une pièce d’identité. La commune de la Possession organisera conjointement une distribution de masque à l’ensemble de la population.

Les habitants sont invités à participer à cette opération organisée de 7h30 à 11h. Le dépistage du plus grand nombre de Mafatais permettra de donner le plus tôt possible les consignes d’isolement pour les personnes atteintes et les sujets contacts et ainsi de limiter la propagation du virus.