Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

La Covid-19 connaît une nouvelle variation en Afrique du Sud et serait dès lors plus contagieuse. Afin d'en préserver le territoire, la préfecture prévoit le maintien de la suspension de toutes liaisons aériennes entre La Réunion et l'Afrique du Sud. Concernant les transports maritimes, les passagers des navires en provenance de ce pays auront l'obligation de présenter un test PCR négatif pour débarquer. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La Covid-19 connaît une nouvelle variation en Afrique du Sud et serait dès lors plus contagieuse. Afin d'en préserver le territoire, la préfecture prévoit le maintien de la suspension de toutes liaisons aériennes entre La Réunion et l'Afrique du Sud. Concernant les transports maritimes, les passagers des navires en provenance de ce pays auront l'obligation de présenter un test PCR négatif pour débarquer. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)