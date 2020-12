Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 48 minutes

L'aéroport Roland Garros enregistre, depuis la mi-décembre, un pic d'activité lié à la suspension des motifs impérieux exigés, au cours des semaines précédentes, pour voyager entre la métropole et La Réunion. 12.400 passagers ont ainsi été traités, au départ et à l'arrivée, pendant le premier week-end des vacances de l'été austral, les 19 et 20 décembre. L'aéroport a donc décidé de limiter l'accès à la zone d'enregistrement à partir de mardi 29 décembre 2020 et sera réservée aux seuls passagers munis de leur titre de transport. La mesure sera en place jusqu'au dimanche 3 janvier 2021 inclus. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

