Alors que "les indicateurs sanitaires à La Réunion connaissent un léger frémissement" face à la Covid-19, la préfecture appelle à la vigilance lors des fêtes de fin d'années. Elle rappelle donc les mesures en vigueur sur le territoire pour limiter la propagation du virus : le port du masque est obligatoire pour toutes personnes âgées de 11 ans et plus circulant à pied sur la voie publique, les rassemblements et activités de plus de 6 personnes sont interdites sur la voie publiques, l'organisation des pique-niques, la consommation de boissons ou de nourriture est interdite dans les espaces publics, la pratique de toute activité de danse est interdite dans les établissements recevant du public. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

