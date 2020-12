Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 24 minutes

Un décès et 140 cas de Covid-19 ont été confirmés en une semaine à Mayotte ce lundi 28 décembre 2020. Le taux d'incidence est actuellement de 50,1 pour 100.000 habitants, et donc au-dessus du seuil d'alerte. Huit foyers de contagion sont actifs et neuf personnes sont hospitalisées (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

