Dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 décembre 2020, La Réunion a réceptionné un "super-congélateur" destiné à conserver les futures doses de vaccin contre la Covid-19. Un avion C-130J (Hercules) s'est posé dans la nuit à l'aéroport Roland Garros, avec à son bord le super-congélateur, alors que deux livraisons avaient initialement été annoncées. Pour des raisons de sécurité, la préfecture n'a pas souhaité communiquer sur cette livraison et sur le stockage de ce matériel. (Photo FAZSOI)

Le super-congélateur conservera les vaccins Pfizer BioNTech une fois arrivés sur le territoire, ces derniers devant être stockés à -80°C. L'arrivée dans l'UE de ce vaccin a été validée lundi 21 décembre par l'Agence européenne du médicament. Le feu vert français a ensuite été délivré jeudi par la Haute autorité de santé (HAS). Le vaccin "peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus", "du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant", a estimé l'autorité sanitaire à la veille de Noël. Ce produit, baptisé Comirnaty, est "très bien toléré", avec "très peu d'effets secondaires graves", a-t-elle indiqué.

Une femme de 78 ans a été dimanche la première personne vaccinée en France contre le Covid-19, à l'hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis. La campagne pour les 7.000 Ehpad de France, leurs résidents et leurs soignants susceptibles de développer des formes graves du Covid ne démarrera réellement à grande échelle que début 2021. Aucune date précise n'a été communiquée pour le début de la campagne à La Réunion.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com