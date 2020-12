36 nouveaux cas de Covid-19 en deux jours ont été confirmés à La Réunion ce mercredi 30 décembre 2020. Durant la semaine du 29 au 30 décembre 2020, le nombre moyen de cas confirmés est de 18 cas par jour. Le taux d'incidence était de 31,4 pour 100 000 habitants et reste donc en dessous du "seuil national d'alerte". 42 hospitalisations sont par ailleurs en cours. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La Préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 36 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion du 29 au 30 décembre 2020 à 12h00 (soit une moyenne journalière de 18 cas sur 2 jours consécutifs). On enregistre un total de 8 972 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.

Sur les nouveaux cas annoncés :

- 31 cas sont investigués :

- 26 cas sont classés autochtones.

- 5 cas sont classés importé.

- 5 cas sont en cours d’investigation ou font l’objet d’analyses complémentaires.

- Point sur la situation sanitaire à La Nouvelle -

Suite à la détection d’un cas de COVID-19 à Mafate, l’Agence Régionale de Santé a organisé avec le CHU de La Réunion et le soutien de la commune de La Possession, une opération de dépistage auprès de la population de la Nouvelle le 23 décembre, afin de limiter tout risque de propagation d’une possible épidémie dans le cirque.

70 personnes (adultes et enfants) se sont rendues sur le site de dépistage. Ces derniers ont réalisé les tests, répondu aux questions des habitants et donné des conseils de prévention. Les personnes testées sont toutes négatives à la COVID-19. Le personnel soignant de Mafate reste mobilisé afin de continuer la veille sanitaire et ainsi pouvoir, si la situation le nécessite, remobiliser l’ensemble des services.

Lire aussi : Covid-19 : opération de dépistage à Mafate après la découverte d'un cas positif

En cette période de fêtes de fin d’année, la préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent plus que jamais à l’ensemble de la population réunionnaise l’importance d’appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique, port du masque, limitation au maximum des contacts sociaux à 6 personnes, utilisation de l’application TousAntiCovid …). Ces mesures sont essentielles pour freiner l’épidémie dans l’île.