Alors qu'un congélateur très basse température permettant de stocker les vaccins est arrivé lundi 28 décembre 2020 à La Réunion, la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'organise sur l'île. Très peu d'informations sur celle-ci ont cependant été partagées par la préfecture et l'Agence régionale de santé, qui se veulent prudentes sur la question. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les FAZSOI ont livré lundi 28 décembre un congélateur très basse température pour le stockage des vaccins Covid-19 sur l’île de La Réunion, au profit du ministère des Solidarités et de la Santé. Hormis cette information, la préfecture n'a souhaité transmettre aucune autre précision sur cet événement, qui marque une première étape dans la campagne de vaccination.

La préfecture a ainsi déclaré, et ce "pour des raisons de sécurité", qu'elle ne "souhaitait pas communiquer sur cette livraison et sur le stockage de ce matériel". Elle a également exigé des différents organismes de presse qu'ils "ne diffusent pas d’images, ne suivent pas le convoi et ne diffusent pas d’éléments sur le lieu de stockage", s'ils en avaient connaissance. La prudence est ainsi plus que jamais de mise concernant l'arrivée des vaccins sur l'île.

- Un calendrier calqué sur celui de la Métropole -

Concernant le calendrier de la campagne de vaccination, aucune date précise n'a encore été communiquée. "La campagne ici à La Réunion va se calquer sur ce qui est mis en place à la Métropole. Les premières vaccinations devraient avoir lieu dans le courant du mois de janvier. Pour le moment, nous ne pouvons pas vous donner d'autres informations", déclare ainsi la préfecture.

En Métropole, la vaccination a débuté depuis le dimanche 27 décembre. La première personne à avoir bénéficié d'une injection est une femme âgée de 78 ans, vaccinée au sein d'un hôpital de Seine-Saint-Denis. Exposée le 3 décembre dernier, la stratégie de la campagne de vaccination prévoit ainsi de se diviser en trois phases. La première est destinée aux seniors vivant dans des établissements médico-social. Le gouvernement s'est fixé d'ici fin février l'objectif d'un million de vaccinés parmi les plus âgés et les plus vulnérables, particuliers et soignants, dans les 7.000 Ehpad et autres établissements assimilés.

La deuxième phase, qui doit se tenir en février, concerne les personnes fragiles par l'âge ou les pathologies (14 millions de personnes). Enfin, pour ce qui est du reste de la population, le gouvernement espère avoir vacciné "15 millions de personnes à l'horizon de cet été". Au total, près de 200 millions de doses seront livrées à la France.

