Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La préfecture vient d'annoncer ce mercredi 30 décembre que qu'un couvre-feu en deux étapes, de 22h à 5h du matin sera mis en place le soir du 31 décembre. Les rassemblements dans l'espace public, même en-deçà de six personnes, seront en outre interdits dès 18h et jusqu'à 5h le 1er janvier au matin. Entre 22h et 1h du matin, un premier couvre-feu sera ainsi mis en place lors duquel seules les personnes rentrant chez-elles ou justifiant d'un motif impérieux pourront circuler. Le second couvre-feu, plus "durci", s'établira de 1h à 5h du matin et sanctionnera toutes personnes ne justifiant pas d'un motif impérieux là-encore. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

