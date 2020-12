Soumis à un contexte sanitaire inédit, et notamment un couvre-feu, le réveillon 2020 se voudra des plus particuliers. Devant composer avec plusieurs mesures imposées par la préfecture, les Réunionnais célébreront pour la plupart d'entre eux le passage à la nouvelle année chez-eux. Néanmoins, il semble qu'il leur sera difficile de suivre à la lettre l'ensemble des recommandations, notamment concernant le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique lors du repas. Habituellement envahies, les plages de l'île devraient en outre bel et bien être vides le soir du 31. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Thomas

"J'ai entendu parlé des fameux réveillons sur les plages à La Réunion. Du coup je suis un peu déçu, je voulais voir comment ça se passait, ça a l'air assez convivial. Avec mes colocataires, on a voulu louer une autre maison pour le réveillon, mais c'était très compliqué, tous les AirBnB étaient pris. Là on va quand même faire attention, on n'a pas forcément envie de se mélanger à tout le monde. Donc au final on va profiter de notre belle coloc', qui regroupe trois maisons, et se retrouver entre nous. On ne va pas respecter la mesure qui recommande de ne pas être plus de six, mais bon on vit ensemble au quotidien. 2-3 copains vont peut-être se greffer à nous mais on restera à la maison, on sera plus d'une quinzaine en tout. On va vivre le réveillon comme si on était en famille donc il n'y aura pas de gestes barrières. On fait attention lorsque l'on est à l'extérieur. Dans la coloc', il n'y a pas de personnes à risques."

Sandra

"D'habitude on est plus nombreux pour le réveillon. Mais là, avec tout ce qui se passe, cela sera plus stricte. Il y aura un peu moins de monde. Mais je compte tout de même porter un masque, surtout vis-à-vis de ma mère. On est obligé. On va rester en petit comité chez-nous."

Naomi

"On sera quand même plus de six adultes, mais on va faire attention. Les mesures sanitaires qui sont recommandées n'ont pas vraiment impacté ce que j'avais prévu. On va essayer de respecter la distanciation mais le masque cela ne sera pas possible. On va danser, boire, chanter, donc cela sera compliqué si l'on en porte un. On sera une douzaine au moins, entre amis."

Ludovic

"La crise sanitaire n'a pas modifié ce qu'on avait prévu car on souhaitait rester en petit comité. On respecte les recommandations du gouvernement. On sera quatre adultes et deux enfants. En toute honnêteté, on ne portera pas de masques lors du repas. On sera avec des gens que l'on côtoie régulièrement donc il n'y aura pas de mesures particulières, ni masques, ni gel hydroalcoolique. On ne comptait pas se rendre sur la plage, on restera simplement dans notre logement pour le repas."

Juliette

"Je suis venue à La Réunion pour un peu décompresser vis-à-vis de la Covid et de tout ce qui est anxiogène à la Métropole. A la base, je devais passer le réveillon chez des amis mais on a dû changer de plans. On ne sait pas encore ce que l'on va faire mais on aimerait bien se retrouver avec plus de six personnes pour faire la fête. Je suis un peu déçue car on m'avait parlé des fêtes traditionnelles sur la plage, mais c'est annulé, donc on va faire autre chose. Cela serait quand même bien de profiter de l'ambiance locale. Je suis surprise car depuis que je suis arrivée, tout le monde se fait la bise et les masques ne sont pas toujours portés à l'intérieur."

