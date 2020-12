La préfecture a annoncé ce mercredi 30 décembre en fin de journée un couvre-feu en deux étapes pour le réveillon de la Saint-Sylvestre à La Réunion, en raison de l'épidémie de Covid-19 et suite au conseil de défense du gouvernement. Entre 22h et 1h du matin, seules les personnes rentrant chez elles ou justifiant d'un motif impérieux pourront circuler. Le dispositif sera renforcé de 1h à 5h vendredi matin : hors motif impérieux toute circulation sera interdite. Les rassemblements dans l'espace public, même en-deçà de six personnes, seront aussi interdits dès 18h ce jeudi et jusqu'à 5h vendredi matin. Une amende s'élevant jusqu'à 375 euros pourra être infligée en cas de non-respect de ces mesures. Ce jeudi, élus et associations réagissent à cette décision de dernière minute. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis

"La Préfecture de la Réunion a annoncé hier l’application d’un couvre-feu en deux temps pour la nuit de la Saint-Sylvestre, avec une circulation limitée de 22h à 1h et un couvre-feu total de 1h à 5h. Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis déplore cette décision prise au niveau national en Conseil de Sécurité sans aucune concertation avec les acteurs locaux.

D’une part, ce couvre-feu a été établi sans aucune considération du contexte sanitaire local ou des spécificités de notre territoire. En effet, depuis le mois d’août, les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités et plus généralement toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais ont fourni des efforts constants considérables coordonnés par le Préfet, qui ont permis de faire baisser drastiquement la circulation du virus COVID-19 sur notre île. L’état hebdomadaire des contaminations nous le rappelle, la stratégie réunionnaise de gestion de l’épidémie a jusqu’à présent porté ses fruits sur notre territoire. (...)

Cette décision risque également d’entraîner des effets collatéraux directement dommageables pour la sécurité des familles réunionnaises en ce jour de réveillon du nouvel an. Sur les routes d’abord avec des risques majeurs d’embouteillages, d’accidents et de conduite sous l’emprise de l’alcool qui seront concentrés sur une plage horaire resserrée par l’application du couvre-feu. Mais également dans l’ensemble des communes de notre île dans lesquelles cette décision est jugée injuste car incompréhensible et subite. Une grande colère est ressentie à son égard.

Pour ces raisons, la Maire de Saint Denis, Ericka Bareigts, a saisi le Ministre des Outre-mer afin de lui demander de suspendre le couvre-feu pour le territoire de la Réunion. Elle demande la poursuite de l’application de la stratégie réunionnaise de lutte contre la Covid-19 qui a démontré ces derniers mois toute son efficacité."

• Serge Hoareau, président de l’Association des Maires du Département de la Réunion

"C’est lors de la réunion hebdomadaire qui s’est tenue le mercredi 30 décembre à 15h que les maires de La Réunion ont été informés de la décision du Préfet d’instaurer un couvre-feu en deux étapes sur notre île pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Cette décision découle du Conseil de défense qui s’est tenu à Paris mardi. Elle fait suite à un échange entre le Ministère des Outre-mer et le Préfet, représentant de l’État à La Réunion.

Lors de cette séance, nous avons informé le Préfet que la première étape du confinement, de 22h à 1h du matin, n’avait pas lieu d’être et serait incomprise par la population réunionnaise. Notre proposition de retenir la deuxième étape, c’est-à-dire un couvre-feu de 1h à 5h a du sens, afin de permettre aux personnes qui ont décidé de réveillonner dans les restaurants ou encore à leur domicile de le faire en toute sérénité, comme il avait été convenu lors de nos réunions précédentes.

Aussi, j’invite les Réunionnais à faire acte de bon sens et de profiter de la soirée comme ils avaient prévu, de le faire conformément aux consignes de respect des gestes barrières (distanciation sociale, port du masque, 6 par table) et de rentrer au plus tard à 1h du matin. Bon réveillon de la Saint-Sylvestre à vous toutes et à vous tous et bonne et heureuse année 2021 !"

• Collectif gilets citoyens 974

"Monsieur le Préfet, le Collectif Gilets Citoyens 974, après consultation d'une bonne partie de la population, sollicite auprès de votre bienveillance et Autorité, la non-mise en place du couvre-feu, prévu lors du réveillon de la Saint-Sylvestre de ce soir. En effet, nous ne comprenons pas, cette soudaine décision. Alors, que les reunionnaises et réunionnais ont appliqué, majoritairement, les décisions et précautions qui devraient être prise, elle s'estime lésée par cette décision qui ne correspond pas à la réalité. Oui, on le conçoit, cette décision prise, s'ajoutent sans doute à la prévention et précaution.

Mais, comme bon réunionnais et vivant sur une île, le réveillon de la Saint-Sylvestre apparaît cette fois-ci, comme une bouffée d'air car l'année 2020 a été éprouvante et difficile. Juste après fêter, le 20 Décembre, signe de liberté, cette décision apparaît comme un retour à un passé pas trés lointain. Comptant fortement sur une réponse favorable à notre demande et celle d'une majorité de la population réunionnaise, veuillez agréer nos salutations distingués, Monsieur le Président."