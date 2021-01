L'Agence régionale de santé de La Réunion lance une campagne de sensibilisation intitulée " Comment bien s'isoler ! " du 4 au 15 janvier 2021. Son objectif est de partager une liste de conseils simples et pratiques à appliquer en cas de besoin de s'isoler. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Le nombre de cas de covid-19 est actuellement en baisse à La Réunion. Néanmoins, nous devons poursuivre au quotidien notre vigilance pour éviter une reprise de l’épidémie. Lorsqu’on est diagnostiqué positif covid-19 ou qu’on est identifié " personne contact " suite à un contact avec une personne contaminée, il est important de s’isoler à son domicile pour protéger sa famille et son entourage.

- Objectifs de la campagne " Comment bien s’isoler ! " -

Il est important pour les personnes positives à la covid-19 et les " personnes contact " de s’isoler pendant sept jours afin de ne pas diffuser le virus dans l’île. Les autres personnes du foyer doivent strictement respecter les gestes barrières au sein du domicile. La campagne " Comment bien s’isoler ! " vise à transmettre à la population de précieux conseils et astuces pour s’isoler, pour protéger ses proches et son entourage.

Les bons réflexes :

- On reste chez-soi

- On prend rendez-vous avant d'aller voir un professionnel de santé, qui privilégiera une téléconsultation

- En toutes circonstances, on garde ses distances de (minimum un mètre)

- On porte un masque dès qu'on doit sortir de la pièce

- On mange et dort seul pour protéger ses proches

- On aère les pièces régulièrement

- On se lave les mains régulièrement ou on utilise une solution hydroalcoolique

- En accord avec son médecin, on poursuit ses traitements habituelles

- Si son état le permet, on télé-travaille

- On maintient une activité physique chez-soi

- On sollicite une aide afin de ne pas sortir pour aller faire les courses.

Les mesures d'hygiène :

- On désinfecte toutes les surfaces une fois par jour

- On utilise sa propre poubelle et on met ses déchets dans un double sac en plastique soi-même chaque jour

- On utilise et on lave sa propre vaisselle, que l'on fait sécher à part

- On nettoie son téléphone, sa tablette, son ordinateur régulièrement

- On place soi-même ses vêtements et linge de maison dans la machine à laver, à 60°

- On nettoie régulièrement les "points contact" (poignées de porte, interrupteurs, télécommandes…)

- On désinfecte la salle de bain et les WC après son passage.

- Déroulement de la campagne -

L’ARS La Réunion et l’IREPS, avec le soutien d’Antenne Réunion lance une campagne de communication du 4 au 15 janvier, relayée sur Antenne Réunion, les sites internet et les réseaux sociaux."