Jusqu'à la fin du mois de décembre, les Seychelles ont été relativement épargnées par la pandémie du Covid-19. Le pays ne comptait aucun mort dû au virus. Mais ce dimanche 3 janvier 2021, le pays a connu son premier décès dû à la Covid-19. Il s'agit d'un homme de 57 ans. À ce jour, 83 personnes sont positives et le ministère de la santé a expliqué que la courbe des contaminations allait se poursuivre dans les jours à venir (Photo rv/www.ipreunion.com)

Les Seychelles avaient jusque-là, réussies à contenir la maladie. Les personnes testées touristes étaient des , mais désormais la transmission a lieu localement. Face à cette situation, les Seychelles ont pris de nouvelles mesures pour contrôler la propagation de la Covid-19 au sein de la population seychelloise.

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics. Le président des Seychelles Wavel Ramkalawan a réuni le Comité Platinum sur la Covid, pour étudier la situation. Depuis la dernière semaine de décembre 2020 le virus se transmet localement assez rapidement avec en moyenne 10 personnes contaminées par jour.

Le Dr Jude Gedeon, commissaire de la santé publique, a annoncé l'existence de quatre foyers de contamination dans le pays. Le 'département de la santé a décidé de restreindre les déplacements de la population pour les 10 prochains jours. Les "take-away" ((commerces de restauration à emporter) et restaurants seront fermés. Les entreprises sont encouragées à mettre en place le télétravail pour éviter que le virus ne se répande.

"La police et l’armée seront déployées pour s’assurer que la population respecte les consignes pour ne pas se rassembler" a décalré le président Wavel Ramkalawan. Si la situation ne s’améliore pas, le pays pourrait imposer le confinement de l’ensemble de la population. Les Seychelles espèrent commencer dans les prochines jours une campagne de vaccination avec le vaccin chinois Sinopharm.

Les Émirats Arabes Unis ont fait don de 50 000 doses de ce vaccin, mais le Département de la santé des Seychelles n’a pas encore donné son feu vert. Le chef de l’État seychellois a annncé qu’il sera le premier à montrer l’exemple en prenant le vaccin Sinopharm. "Dès que le département de la santé aura reçu les informations nécessaires, nous commencerons la semaine prochaine à vacciner la population, cela ne sera pas obligatoire" a décalré le président Ramkalawan.

"Nous sommes actuellement en train de faire des démarches pour acquérir le vaccin Moderna et l’autre vaccin d’Oxford et si ces démarches sont positives et que tout est OK, nous aurons suffisamment pour donner à près de 70 mille personnes" a ajouté le président.

Pour les touristes, la frontière restera ouverte, mais les visiteurs devront rester dans leur hôtel 10 jours avant de faire un test PCR. Le président seychellois a quaifié la situation de "grave". Il a souligné que les autorités suivaient la situation de prés. Le comité Platinum se réunira à nouveau le dans 10 jours pour évaluer la situation.

Dans le domaine économique, la situation financière du pays continue de s’effondrer. Le tourisme était pourtant reparti en décembre avec l’arrivée de touristes israéliens. Mais la recrudescence des cas de Covid dans leur pays, a contraint leur gouvernement israélien à remettre en place une quarantaine pour les personnes arrivant des Seychelles

Les perspectives économiques pour 2021, sont extrêmement négatives pour la population, qui s’attend dans les jours à venir à des annonces de nouvelles taxes et des suppressions d’emplois.

Rassin Vannier aux Seychelles pour www.ipreunion.com