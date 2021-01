Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Une fois de plus, la polémique enfle autour de la gestion de la crise Covid-19. Après les masques et les tests, c'est maintenant la lenteur de la campagne de vaccination en France qui fait polémique. Cela alors que notre pays fait partie de ceux où la population est la plus réfractaire à se faire vacciner. Contradictoire... La polémique confirme son statut de port national. Est-ce bien raisonnable ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

