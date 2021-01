L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé ce mercredi 6 janvier le vaccin contre la Covid-19 Moderna, qui est le deuxième à obtenir son aval après celui de Pfizer/BioNTech, autorisé le 21 décembre. La Commission européenne doit désormais valider sa mise sur le marché. A l'instar du vaccin Pfizer/BioNTech, Moderna s'administre via l'injection de deux doses à plusieurs semaines d'intervalle. Ses caractéristiques de conservation sont néanmoins plus simples que celles de son homologue puisqu'il peut être stocké à des températures avoisinant les -20 degrés, contre -70 degrés pour Pfizer/BioNTech. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Similaire au vaccin Pfizer/BioNtech et tout autant efficace, Moderna est l'un des plus utilisés aux États-Unis et présente des caractéristiques de conservation plus intéressantes que le précédent puisqu'il peut être stocké à des températures avoisinant les -20 degrés plutôt que les -70. Autorisé depuis le 18 décembre aux Etats-Unis, il avait été administré une dizaine de jours plus tard à la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Haaris, qui y avait eu recours afin de rassurer la population américaine sur sa fiabilité.

