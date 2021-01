Deux gorilles d'un zoo de San Diégo (Californie) ont été testés positifs à la Covid-19, a annoncé ce dimanche le parc animalier. Il s'agirait du premier cas de transmission direct du virus par un homme à un grand singe. Un personnel asymptomatique serait à l'origine de cette transmission. Les deux grands primates ont été placés en quarantaine (Photo AFP)

Le mercredi 6 janvier, les gorilles se sont mis à tousser et c'est ce qui a alerté le personnel du zoo sur une potentielle contamination. Des analyses ont ensuite été menées. Deux jours plus tard elles ont révélé la présence du virus chez les deux animaux. Les résultats ont été confirmés par les laboratoires vétérinaires du département de l'Agriculture américain. Sur les huit gorilles du zoo, seulement deux ont été positifs au coronavirus. Par précaution, l'ensemble du groupe a été placé en quarantaine. Pour le moment aucun traitement spécifique n'est administré aux primates selon Associated Press.

Malgré leur toux et une légère congestion, les deux primates contaminés vont bien, rassure Lisa Peterson, directrice du zoo

Le zoo de San Diego fait partie des structures fermés au public depuis le 6 décembre 2020 en raison de la crise sanitaire. Une enquête en cours pour déterliner l'origine de la contamination. Les deux gorilles ne sont pas les premiers animaux à être touchés par le virus

Des chats ont été testés positifs aux Etats-Uni en avril 2020 et en France en mai 2020. Des grands félins ont aussi été atteints de la Covid-19 l'année dernière. En avril 2020, quatre tigres et trois lions du zoo de New York souffrant de toux sèche avaient été recensés. L’un des tigres avait été testé, il était positif à la Covid-19. Il aurait contracté la maladie auprès d’un gardien asymptomatique

