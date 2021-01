La préfet établit un point sur la situation sanitaire à La Réunion au lancement de sa campagne de vaccination :

La campagne de vaccination anti-covid a commencé ce vendredi matin 15 janvier 2021 à La Réunion. Les résident(e)s de 25 établissements d'hébergement et de soins pour personnes âgées sont les premier(e)s à être vacciné(e)s. Des pompiers de Saint-Denis ont également reçus leur vaccin plus tard dans la matinée. L'île fait partie des derniers territoires ultramarins à se lancer dans la vaccination tandis que la Martinique a ouvert le bal le 7 janvier dernier. 4.800 doses de vaccins ont été livrées et stockées dans un super congélateur entreposé dans un lieu tenu secret par mesure de sécurité.

Lire aussi : Vaccins anti-covid : 32 pompiers vaccinés à Saint-Denis

La campagne de vaccination démarre dans l'île alors que le 501Y.V2, variant sud-africain de la Covid, fait planer une réelle menace sur La Réunion et Mayotte. La souche de ce mutant est bien plus contagieuse que le virus que l'on connaît jusqu'ici. Lors de sa prise de parole du jeudi 14 janvier, Jean Castex a annoncé que "le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés" pour rejoindre les Antilles et la Métropole.

De la même manière des "tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de La Réunion", a précisé le chef du gouvernement. Ces mesures de restrictions d’urgence sont mises en place "pour protéger" les terroitoire des variants à risque du coronavirus qui circulent dans ces régions, a ajouté Jean Castex. "Des informations préoccupantes indiquent que le variant à risque d'Afrique du Sud serait déjà disséminé aux Comores, des mesures d'urgence ont donc été prises dès le week-end dernier pour tester en doublon à l'arrivée des Comores et pour restreindre les déplacements à risques" a déclaré le Premier ministre.

Jacques Billant devrait ainsi revenir sur la menace du variant sud-africain lors de sa prise de parole. Il pourrait également apporter des précisions quant aux mesures imposées aux voyageurs souhaitant quitter ou rejoindre La Réunion. Pour l'instant, il n'a pas été mentionné quand la présentation obligatoire d'un test PCR négatif serait effective.

Le jeudi 14 janvier, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avait déjà annoncé plus de contrôles des "allers-retours entre La Réunion et l'Hexagone car il faut qu'on soit capable de tracer, de surveiller, et les tests PCR nous permettront de le faire". Le ministre avait aussi indiqué que parmi les pistes de réflexion se trouvait "l'observance d'une septaine (...) pour permettre de tester deux fois les personnes descendant de l'avion". Cette option n'a pas été retenue pour le moment par le gouvernement.

Lire aussi : Covid-19 : test négatif obligatoire pour se rendre en Métropole