Que va-t-il se passer ?

• La campagne de vaccination commence ce vendredi 15 janvier 2021 à La Réunion. Les résident(e)s de l'EHPAD (établissement pour personnes âgées dépendants) de Saint- Joseph, volontaires pour se faire vacciner, seront les premier(e)s à recevoir le sérum. La directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) assistera en personne ce vendredi matin à l'adminsitration de ces premières doses. Les résident(es) de 24 autres EHPAD, EHPA (établissement d'hébergement pour personnes âgées) et unités de soins de longue durée (USLD) seront vaccinés au cours des prochains jours.

Plus tard dans la matinée, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, se rendra à la caserne des pompiers de Saint-Denis pour un échange autour de la vaccination. En fin d'après-midi le réprésentant de l'Etat et les autorités sanitaires donneront une conférence de presse pour révéler (enfin) toutes les modalités de la campagne de vaccination. Ses déclarations sont attendues avec impatience sachant que la préfecture et l'ARS observent le même mutisme concernant la mise en place du planning des injections, par "souci de sécurité"

• La Réunion fait partie des derniers territoires ultramarins à se lancer dans la vaccination tandis que la Martinique a ouvert le bal le 7 janvier dernier. 4.800 doses de vaccins ont été livrées et stockées dans un super congélateur entreposé dans un lieu tenu secret toujours "par mesure de sécurité

Ce que l'on sait malgré le secret entretenu autour de la vaccination

• Les premières vaccinations seront donc réalisées dans les 25 EHPAD, EHPA et unités de soins de longue durée de l'île et concerneront les résidents et une partie des personnels soignants travaillant dans ces structures", comme l'avait indiqué l'ARS . Les publics cibles prioritaires seront également "les personnels soignants de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans présentant des comorbidités et travaillant dans l’ensemble des établissements de santé" et "les professionnels de santé libéraux de plus 50 ans, ou de moins de 50 ans présentant des comorbidités".

• La vaccination se fera en deux injections, espacées de 21 joursindiquait l'ARS. Cela veut-il dire que les 4.800 doses comptent cette double injection et ne concerneront donc que 2.400 personnes ? Ou bien prend-on en compte cette particularité ? Cela peut tout changer, littéralement du quitte au double.

• Le premier objectif de la vaccination, est de faire baisser le nombre des formes graves de Covid-19. La stratégie vaccinale en France repose sur 3 grands principes :

- le libre choix des patients : la vaccination ne sera pas obligatoire.

- la gratuité du vaccin et sans avance de frais.

- la sécurité : la vaccination se fera dans le strict respect de toutes les règles qui encadrent l’utilisation des produits de santé.

La méfiance est toujours de mise

• Le vaccin anti-Covid n'arrive pas à La Réunion en territoire conquis. La méfiance est toujours présente et les polémiques sont rudes à La Réunion comme ailleurs face à ce vaccin développé dans un temps record pour lutter contre la propagation du virus.

La menace du variant sud-africain

La campagne de vaccination démarre dans l'île alors que le 501Y.V2, variant sud-africain de la Covid, fait planer une réelle menace sur La Réunion et Mayotte. La souche de ce mutant est bien plus contagieuse que le virus que l'on connaît jusqu'ici.

Interrogé par franceinfo ce mercredi - après la découverte de trois cas du variant sud-africain en Métropole -, le président du Conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy, était allé dans le même sens. "Notre inquiétude porte beaucoup aussi sur La Réunion et sur Mayotte puisqu'il y a beaucoup de liens entre l'Afrique du sud et ces territoires" disait-il.

Questionné jeudi par la la délégation aux Outre-mer du Sénat, Sébastien Lecornu n'a pas exclu davantage de contrôles de contrôles des "allers-retours entre la Réunion et l'Hexagone" pour faire face à la menace du variant . "Je ne veux pas être alarmiste, mais je veux quand même alerter l'opinion publique (...) en disant que si le virus variant 501 devait circuler aux Comores, cela nous conduirait à prendre des mesures de protection plus importantes", a déclaré Sébastien Lecornu, cite par Réunion la 1ère

Le ministre a aussi annoncé une systémisation des dépistages notamment "à l'arrivée des Comores". Il a précisé que les préfets de Mayotte et de La Réunion vont annoncer "la protection de nos frontières, entre Mayotte et les pays étrangers, dont les Comores, et bien sûr entre la Réunion et Mayotte".

Sébastien Lecornu a ensuite annoncé plus de contrôles des "allers-retours entre La Réunion et l'Hexagone car il faut qu'on soit capable de tracer, de surveiller, et les tests PCR nous permettront de le faire". Le ministre a aussi indiqué que parmi les pistes de réflexion se trouvait également "l'observance d'une septaine" "pour permettre de tester deux fois les personnes descendant de l'avion" précise Réunion la 1ère.

