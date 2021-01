Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Trois personnes sont décédées des suites de la Covid-19 depuis le début du mois janvier 2021, annoncent la préfecture et l'ARS ce vendredi 15 janvier. "Hospitalisés au CHU, les trois patients étaient porteurs de comorbidités importantes. Ils étaient âgés de plus de 70 ans pour deux d'entre eux et de plus de 80 ans pour le dernier" écrit la préfecture dans un communiqué. 44 nouveaux cas de contamination ont par ailleurs été enregistrés entre le jeudi 14 janvier et le vendredi 15 janvier, "soit une moyenne journalière de 22 cas sur 2 jours consécutifs" disent encore les autorités sanitaires. "Au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas (autochtones et importés) est en hausse et se situe autour de 248 cas. Le nombre de cas importés est en croissance et représente 16%" ajoute l'ARS. Cette évolution, si elle se poursuit, laisse craindre une reprise active de l'épidémie à La Réunion" ajoute l'Agence régionale de santé, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

Trois personnes sont décédées des suites de la Covid-19 depuis le début du mois janvier 2021, annoncent la préfecture et l'ARS ce vendredi 15 janvier. "Hospitalisés au CHU, les trois patients étaient porteurs de comorbidités importantes. Ils étaient âgés de plus de 70 ans pour deux d'entre eux et de plus de 80 ans pour le dernier" écrit la préfecture dans un communiqué. 44 nouveaux cas de contamination ont par ailleurs été enregistrés entre le jeudi 14 janvier et le vendredi 15 janvier, "soit une moyenne journalière de 22 cas sur 2 jours consécutifs" disent encore les autorités sanitaires. "Au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas (autochtones et importés) est en hausse et se situe autour de 248 cas. Le nombre de cas importés est en croissance et représente 16%" ajoute l'ARS. Cette évolution, si elle se poursuit, laisse craindre une reprise active de l'épidémie à La Réunion" ajoute l'Agence régionale de santé, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)