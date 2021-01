Lors de sa prise de parole du 14 janvier 2021, le Premier ministre Jean Castex a présenté plusieurs mesures visant à contenir le développement de l'épidémie de la Covid-19. Concernant le contrôle des sorties et des entrées sur le territoire français, il a notamment été décidé d'imposer aux voyageurs en provenance de La Réunion de présenter un test PCR négatif s'ils souhaitent se rendre en Métropole. Il en est de même pour les personnes désirant rejoindre La Réunion depuis l'hexagone. Nous vous propositions ci-dessous un récapitulatif des annonces faites par Jean Castex. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

• Un contrôle des frontières renforcé

Désirant renforcer les conditions d'entrée sur le territoire, le Premier ministre a ainsi annoncé que tous les voyageurs en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devront présenter un test PCR négatif de moins de 72h avant d'embarquer pour la France. Ils devront également s'engager sur l'honneur à s'isoler sept jours une fois arrivés sur le territoire et refaire un test PCR dans un second temps. Des mesures de restrictions d'urgence vont par ailleurs être mises en place en Guyane ainsi qu'à Mayotte et à la Réunion pour protéger ces départements des variants qui circulent dans leurs régions. Les voyageurs concernés par un vol entre La Réunion et la Métropole devront ainsi, à l'instar des personnes hors UE, présenter un test PCR négatif pour pouvoir embarquer.

• Le couvre-feu à 18h étendu à l'ensemble des départements

Alors qu'il ne concernait jusqu'alors que 25 départements, le couvre-feu à partir de 18h a été étendu à l'échelle nationale. Cette modification sera mise en place dès le samedi 16 janvier et durera deux semaines. "Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18H00", a déclaré Jean Castex à ce sujet. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la santé, Olivier Véran, s'était félicité de l'efficacité du couvre-feu à 18h.

• Deux variants du virus déjà présents sur le sol français

Le ministre de la santé, Olivier Véran, a par ailleurs indiqué que deux nouvelles souches de la Covid-19 étaient aujourd'hui présentes sur le sol français. Le premier variant, nommé VOC 2020 et originaire du Royaume-Uni, se veut 30 à 70 % plus contagieux que le virus originel, notamment auprès des enfants. Il concernerait 1 à 1,5 % des cas positifs recensés. Un contrôle renforcé a lieu aux frontières pour réduire sa diffusion. Le second variant, nommé "501" provient quant à lui d'Afrique du Sud.

• Vers une accélération de la campagne de vaccination

Dès le 18 janvier, près de 700 centres de vaccination pourront accueillir les volontaires au vaccin. Cette date coïncide également avec l'ouverture de la campagne aux personnes de plus de 75 ans ainsi qu'à l'ensemble de celles qualifiées à hauts risques de formes graves du virus. Ces dernières devront néanmoins consulter leur médecin traitant avant de prendre rendez-vous. Les personnes âgées de plus de 65 ans pourront quant à elle se faire vacciner dès février. Au total, 6,4 millions de personnes sont appelées à se faire vacciner dans les prochains jours. La prise de rendez-vous pour les publics concernés sera possible dès ce vendredi 15 janvier à partir de 8h, au 0800 009 110 ou via le site Sante.fr.

• Maintien de l'ouverture des établissements scolaires

Concernant l'éducation, les établissements et les cantines scolaires restent ouverts. Les activités physiques en intérieur sont cependant suspendues. L'apprentissage demeure assuré en présentiel et en distanciel pour les lycéens après le 20 janvier. Les TD pourront être repris en présentiel pour les étudiants en première année à partir du 25 janvier. Enfin, des tests antigéniques seront déployés dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Dès ce mois de janvier

Pas à l'ordre du jour pour l'instant, un reconfinement pourrait néanmoins être de mise dans les prochains jours si une dégradation forte de la situation sanitaire était alors constatée.

