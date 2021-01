Les conditions d'entrée pour se rendre aux Seychelles sont plus accessibles depuis le lundi 18 janvier 2021. Elles accueilleront désormais les visiteurs en provenance de n'importe quel pays vaccinés entièrement (injection de deux doses) contre la Covid-19. Ils devront également présenter un certificat authentique de leur autorité sanitaire nationale comme preuve de vaccination ainsi que les résultats négatifs du test PCR, obtenus moins de 72 heures avant le voyage. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Office du tourisme des Seychelles. (Photo d'illustration : NT/Imaz Press Reunion)

"Les Îles Seychelles ont revu leurs conditions d’entrée et se sont rendues plus accessibles aux visiteurs. C’est pourquoi avec effet immédiat, les Seychelles accueilleront les visiteurs vaccinés de n’importe quelle partie du monde. Cela fait suite à la campagne de vaccination lancée récemment sur le territoire et qui a débuté le week-end dernier. Les nouvelles mesures ont été annoncées par le ministre des Affaires Étrangères et du Tourisme, Mr Sylvestre Radegonde, lors d’un point de presse conjoint avec son homologue du ministère de la Santé, Mme Peggy Vidot.

Pour être reconnus comme " vaccinés ", les visiteurs doivent être en mesure de montrer qu’ils ont pris la dose complète du vaccin (deux doses) + 2 semaines après la 2ème dose. Les visiteurs doivent soumettre un certificat authentique de leur autorité sanitaire nationale comme preuve de vaccination Covid-19 ainsi que les résultats négatifs du test PCR Covid-19, obtenus moins de 72 heures avant le voyage.

Tous les visiteurs non vaccinés actuellement autorisés à entrer dans le pays (catégorie 1, catégorie 2 et passagers en jet privé) devront maintenant présenter les résultats négatifs de leur test PCR Covid-19 obtenus moins de 72 heures avant le voyage. Les visiteurs qui ne sont pas vaccinés ou qui ne viennent pas d’un pays de catégorie 1, catégorie 2 ou qui ne voyagent pas en jet privé ne peuvent toujours pas entrer aux Seychelles.

Mi-mars, l’archipel devrait avoir vacciné la majorité de sa population adulte, ce qui lui permettra de s’ouvrir à tous les visiteurs, vaccinés ou non. À ce stade, il est prévu que les visiteurs n’aient besoin que d’un test PCR Covid-19 de moins de 72 heures avant le voyage. Indépendamment de ce qui précède, les visiteurs doivent se conformer aux mesures de santé existantes dans le pays (par exemple le port de masques, la distanciation sociale, etc.) qui restent applicables selon l’Avis aux Voyageurs publié sur le site internet du ministère du Tourisme : http://tourism.gov.sc/.

Les visiteurs devront toujours demander une Autorisation de Voyage – HTA pour l’entrée aux Seychelles via la plate-forme désignée (Travizory). Cela ne peut être effectué qu'après avoir reçu les résultats négatifs de leur test PCR Covid-19. Les prestataires touristiques sur place suivront toujours leurs procédures et protocoles standard Covid-19 existants.

Plus de détails sur les nouvelles mesures seront publiés dans l’Avis aux Voyageurs (Seychelles Travel Advisory pour la version originale en ligne) dans les prochains jours et peuvent être consultés sur le site internet du ministère du Tourisme : www.tourim.gov.sc."