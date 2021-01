Le directeur général du CHOR (Centre hospitalier ouest Réunion), Laurent Bien, et son président de la communauté médicale, Rachid Dekkak, se sont fait vacciner ce mardi 19 janvier 2021 à 8h en son centre de vaccination. D'autres médecins et cadres de l'établissement ont prévu de suivre la marche dans la journée (Photos : Centre hospitalier ouest Réunion)

Conjointement avec l'Agence régionale de santé, le CHOR a mis en place un centre de vaccination situé à proximité de ses urgences.

La campagne de vaccination au Centre hospitalier ouest Réunion s'effectue en deux phases :

- phase 1 : du 19/01/2021 au 22/01/2021, la vaccination est réservée aux volontaires professionnels hospitaliers du CHOR et de l'EPSMR et aux auxiliaires médicaux, puis du 21/01/2021 au 27/01/2021 aux professionnels de santé libéraux

- phase 2 : à partir du 28 janvier 2021, la campagne pourra s'élargir aux personnes âgées de plus de 75 ans.

La prise de rendez-vous pour une vaccination COVID au centre de vaccination du CHOR (du lundi au vendredi de 6h à 20h, le samedi matin de 8h à 12h) peut s'effectuer de deux façons :

- par téléphone au 02 62 74 27 90 de 8H00 à 17H00

- par mail vaccination@chor.re un renvoi mail se fait automatiquement en demandant à l’usager son nom, snon prénom, sa date de naissance et son numéro de téléphone.