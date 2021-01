Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Deux nouveaux cas du variant sud-africain ont été confirmés ce mercredi 20 janvier 2020. Il s'agit d'une personne est âgée de plus de 60 ans, arrivée dans l'île le 7 janvier en provenance de Mayotte, et d'une personne est âgée de plus de 45 ans en provenance des Comores, passée par Mayotte avant de revenir sur le territoire réunionnais le 10 janvier. Au total, quatre cas du variant sud-africain ont donc été détectés à La Réunion. 62 cas de Covid-19 ont par ailleurs été confirmés ces deux derniers jours dans l'île (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

