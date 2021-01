La procédure d'admission aux études supérieures pour les lycéens et les étudiants en réorientation débutera dès ce mercredi 20 janvier 2021 via la plateforme en ligne Parcoursup. Malgré la Covid-19 et le flou qui l'accompagne, les candidats sont invités à se projeter pour la rentrée 2021 (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Ce mercredi 20 janvier 2021 sonne le coup de départ pour la procédure d’admission aux études supérieures pour les lycéens et étudiants en réorientation. C'est sur la plateforme Parcoursup que les candidats doivent se rendre pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Le service en ligne recense plus de 17.000 formations, qu'elles soient sélectives ou non. Chaque candidat pourra formuler dix vœux qui feront "l’objet d’une fiche avenir, qui contiendra les appréciations de ses professeurs et l’avis du chef d’établissement, donné lors du deuxième conseil de classe" comme le précise Parcoursup.

- Choisir son futur en pleine crise sanitaire mondiale –

"Qu’est-ce je fais après le bac ?" A l’heure d’une crise sanitaire mondiale, difficile pour les futurs étudiants d’envisager leur avenir. Beaucoup de jeunes réunionnais doivent chaque année quitter leur île pour continuer leurs études en Métropole et si cette décision n’est pas toujours facile, elle l’est encore moins cette année. Incertitude quant à la situation sanitaire, impossibilité de se projeter même dans les six mois, confinement… En plus de la pression de trouver puis d’intégrer le cursus de leur rêve, les candidats font face à un torrent d’interrogations qui restent bien souvent sans réponse.

Pourtant, les lycéens réunionnais ne se découragent pas. Morgane, élève en terminale, rêve d’intégrer Science Po au Havre. Pour la jeune fille, impossible de rester à La Réunion : "il n’y a pas ce que je veux ici, je n’ai pas envie de perdre un an à l’université". Morgane est sûre d’elle et la Covdi-19 ne la fera pas changer d’avis : "tous les cursus que j’envisage sont en Métropole". Si ses professeurs lui ont conseillé de mettre au moins un vœu sur l’île, la lycéenne ne l’envisage pas pour l’instant. Tant pis pour les restrictions et le manque de visibilité sur l’avenir, l’option chinois proposée par l’institut d’études politiques du Havre charme plus Morgane que la perspective, peut-être plus sereine mais moins intéressante pour elle, d’un cursus sur l’île.

Le choix de Nathan, lui aussi en terminale, n’a pas non plus été impacté par la crise. Pour le jeune homme féru de sport, c’est la filière Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) qui l’intéresse et elle est dispensée à l’Université de La Réunion. Jackpot donc pour le sportif qui se voyait bien rester sur l’île. Concernant ses amis, "ceux qui voulaient partir en Métropole n’ont pas changé d’avis et partiront malgré tout".

- Un manque d’informations –

Si la Covid n’a pas chamboulé les plans de ces deux lycéens, Morgane et Nathan s’entendent sur le manque d’informations données autour de la plateforme même de Parcoursup. Nathan estime "n’avoir pas été très bien informé au lycée" : "je ne sais pas vraiment comment faire, on ne nous en pas trop parlé". Même ressenti pour Morgane à qui on a parlé "très rapidement de la procédure".

Les candidats ont jusqu’au 11 mars 2021 pour formuler leurs vœux. Ils pourront constituer leurs dossiers et confirmer leurs vœux jusqu’au 8 avril 2021 inclus. Les résultats seront dévoilés entre le jeudi 27 mai et le vendredi 16 juillet 2021 pour la phase principale.

www.ipreunon.com / redac@ipreunion.com