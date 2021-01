Dans un entretien accordé à Ouest-France le 17 janvier 2021, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a annoncé que le vaccin Moderna sera favorisé dans les "petits territoires ultra-marins". En effet, ce dernier est plus facile à conserver que le vaccin BioNtech/Pfizer (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si les deux vaccins utilisent la même technologie ARN messager, les conditions de conservation ne sont pas les mêmes : le vaccin Moderna se conserve à -20 degrés, tandis que le BioNtech/Pfizer se conserve à -80 degrés. Une différence considérable, le premier ne nécessitant qu'un congélateur classique, contrairement à son homologue qui nécessite un super-congélateur. "Nous aurons recours au vaccin Moderna, moins contraignant, dans les petits territoires, avec en conséquence une adaptation du calendrier pour ces derniers" a confirmé Sébastien Lecornu à Ouest-France.



La docteure Catherine Gaud a d'ailleurs confirmé dans un entretien accordé à Imaz Press que les vaccins ne nécessitant pas de super-congélateur devraient être favorisés pour certains territoires. "Il faut une logistique efficace afin de ne pas perdre de vaccin Pfizer : en cas de mauvaise logistique, on estime les pertes à 20%. Pour Moderna, le vaccin se conserve à -20 degrés, et nécessite donc un congélateur classique. Côté logistique, c'est donc beaucoup plus simple (…) En dehors de La Réunion, on peut donc estimer que l'océan Indien devrait favoriser les vaccins demandant le moins de logistique possible" a-t-elle expliqué.



Le ministre des Outre-mer a par ailleurs annoncé que le gouvernement visait 40.000 vaccinations d'ici début février.

