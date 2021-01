L'Etat n'exclut pas de décréter un confinement le week-end dans certains territoires d'Outre-mer. "Il y aura cette semaine des mesures territoriales dans les territoires d'Outre-mer", a indiqué ce mercredi 20 janvier, 2021, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire et du conseil des ministres. Il a ajouté que le ministre Sébastien Lecornu les détaillera "dans les prochaines heures". La question d'un confinement le week-end dans certains territoires déjà touchés par les variants du Covid-19 est sur la table, a ensuite expliqué l'entourage du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, cité par Outremer la 1ere

Outre-mer la 1ère indique que "des mesures différenciées, selon la situation des territoires, vont être prises par les préfets. Ces derniers vont au préalable consulter dans les heures à venir les élus locaux et les acteurs socio-économiques pour évaluer avec eux la situation. A l’issue de cette phase de consultation, les préfets annonceront dans chaque territoire, d’ici à vendredi, les nouvelles mesures décidées et adaptées à leur territoire".

A La Réunion deux nouveaux cas du variant sud-africain ont été confirmés ce mercredi 2. Il s'agit d'une personne est âgée de plus de 60 ans, arrivée dans l'île le 7 janvier en provenance de Mayotte, et d'une personne est âgée de plus de 45 ans en provenance des Comores, passée par Mayotte avant de revenir sur le territoire réunionnais le 10 janvier. Au total, quatre cas du variant sud-africain ont donc été détectés à La Réunion. 62 cas de Covid-19 ont par ailleurs été confirmés ces deux derniers jours dans l'île

A Mayotte, des cas positfis au variant sud-africain ont été déjà été détectés. Pour éviter la propagation du virus, le préfet de l'île aux Parfums a décrété un couvre-feu de 18h à 4h. Il a aussi suspendu - les liaisons maritimes et aériennes internationales à compter du dimanche 17 janvier pour une durée de 15 jours. Les déplacements entre Mayotte, la Métropole et La Réunion ne sont autorisés que pour "motifs impérieux", ert sous conditions de test négatif à la Covid-19.

