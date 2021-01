Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans la continuité du début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 déployée à La Réunion, le CHU a ouvert ses centres de vaccination sur les sites Félix Guyon et de Saint Pierre ce jeudi 21 janvier 2021. Les professionnels libéraux de santé, les salariés de soins à domicile, et les transporteurs sanitaires de plus de 50 ans sont concernés. Les vaccinations ont commencé dès 8 heures ce jeudi.

