Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Mayotte a comptabilisé 92 nouveaux cas de Covid-19 entre le 21 et 22 janvier 2021. En une semaine, 598 nouveaux cas ont été confirmés dans l'île aux parfums. 17 personnes sont actuellement hospitalisées, un chiffre qui "augmente encore aujourd'hui" souligne l'ARS de Mayotte. Un couvre-feu est effectif depuis ce jeudi entre 18 heures et 4 heures du matin. "Cette mesure ne doit pas faire oublier l'importance du respect de tous les autres gestes barrières au quotidien, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique dès qu'elle est possible" rappelle l'ARS (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

