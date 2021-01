Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 35 minutes

La préfecture et l'ARS annoncent 117 nouveaux cas de Covid-19 sur ces deux derniers jours, les 20 et 21 janvier 2021. Mais durant la semaine du 11 janvier au 17 janvier, le nombre moyen de cas confirmés est de 25 cas par jour. Le taux d'incidence était de 20,6 pour 100.000 habitants. Trois communes présentaient un taux d'incidence supérieur à 50/100 000 : Saint-Benoît, Sainte-Rose et La Plaine des Palmistes. Côté vaccin, 1.461 personnes ont reçu la première dose. Alors que 9.701 cas cumulés sont recensés, et que quatre cas issus du variant sud-africain sont recensés sur l'île, la préfecture a indiqué ce vendredi 22 janvier envisager très sérieusement le retour des motifs impérieux entre La Réunion et la Métropole. L'île, par contre, n'est toujours pas sous la menace d'un confinement ou même d'un couvre-feu, a confirmé le préfet. Nous publions ci-dessous le bilan des autorités sanitaires. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'ARS annoncent 117 nouveaux cas de Covid-19 sur ces deux derniers jours, les 20 et 21 janvier 2021. Mais durant la semaine du 11 janvier au 17 janvier, le nombre moyen de cas confirmés est de 25 cas par jour. Le taux d'incidence était de 20,6 pour 100.000 habitants. Trois communes présentaient un taux d'incidence supérieur à 50/100 000 : Saint-Benoît, Sainte-Rose et La Plaine des Palmistes. Côté vaccin, 1.461 personnes ont reçu la première dose. Alors que 9.701 cas cumulés sont recensés, et que quatre cas issus du variant sud-africain sont recensés sur l'île, la préfecture a indiqué ce vendredi 22 janvier envisager très sérieusement le retour des motifs impérieux entre La Réunion et la Métropole. L'île, par contre, n'est toujours pas sous la menace d'un confinement ou même d'un couvre-feu, a confirmé le préfet. Nous publions ci-dessous le bilan des autorités sanitaires. (Photo rb/www.ipreunion.com)