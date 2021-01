Alors que la communauté internationale, portée par l'Organisation mondiale de la Santé, a lancé son programme d'accès aux vaccins, le "Covax Facility", Madagascar a refusé de s'y inscrire. Préférant son remède local aux vaccins venus d'Occident, la Grande Ile se démarque ainsi de beaucoup de pays (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Merci mais non merci", voilà comment pourrait se traduire la réponse du gouvernement malgache à la communauté internationale et son "Covax Facility". Le programme, co-dirigé par la CEPI (Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies), Gavi (Alliance Globale pour les Vaccins et l'Immunisation), l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et censé faciliter l’accès aux vaccins contre la Covid-19 ne convainc pas la Grande Ile.

Pourtant, le programme de solidarité internationale semble avoir tout pour plaire. Selon l’ONU, Covax "est une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la Covid-19 et à en assurer un accès équitable". Dans son communiqué du 18 décembre dernier, les dirigeants annonçaient avoir conclu des accords avec les laboratoires pour accéder à près de 2 milliards de doses de plusieurs vaccins anti-Covid prometteurs. Le but étant de protéger les groupes vulnérables au sein des populations de chaque pays, en sécurisant l’approvisionnement et l’acquisition des doses de vaccin : "au moins 1,3 milliard de doses financées par des donateurs seront fournies à 92 pays". A la fin de l’année, c’est 20% de la population qui devrait profiter d’une couverture vaccinale.

Si la grande majorité des pays ont rejoint le programme, 172 selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Madagascar a préféré décliner la proposition. Selon Franceinfo, la moyenne d’âge particulièrement basse de la population pourrait être une des raisons de ce refus, les deux-tiers de la population ayant moins de 25 ans. Il faut dire que le pays est relativement épargné par la pandémie avec 273 décès comptabilisés à ce jour. De tels chiffres pourraient expliquer pourquoi le gouvernement malgache ne voit pas d’intérêt particulier à s’équiper de vaccins dont il n’aurait pas d’utilité.

- Méfiance vis-à-vis d’un vaccin venu d’ailleurs-

Si le fait que le pays n’ait pas été frappé de plein fouet par l’épidémie de coronavirus peut expliquer l’inintérêt du gouvernement pour son remède, Madagascar est aussi méfiante à l’égard de ces vaccins venus d’ailleurs. En décembre dernier, le porte-parole du gouvernement Lalatiana Andriatongarivo a déclaré "attendre de voir l'efficacité du vaccin dans les pays qui l'utiliseront en premier". Une méfiance reprise par les médias locaux comme l’Express Madagascar qui se demande "pourquoi [les Malgaches devraient devenir] des cobayes des découvertes scientifiques venues d’ailleurs ?"

Ce rejet peut également s’expliquer par le "remède miracle" survendu par le gouvernement malagasy. Depuis le printemps, le président Rajoelina fait la promotion du Covid Organics, tisane à base notamment d'artemisa, une plante plantes locale, et dont la composition exacte n’a pas été rendue publique. La potion aurait fait ses preuves contre la covid-19, selon le chef d’Etat. Distribuée gratuitement dans tout le pays, la boisson passerait pour "le remède miracle" face à laquelle les vaccins ne feraient pas le poids. Le président de la Grande Ile croit dur comme fer à sa "potion magique" au point qu’il l’aurait proposée aux pays africains, comme le Tchad ou le Congo.

Avec le #CovidOrganics, #Madagascar est aux côtés de ses frères africains pour soigner et sauver des vies. Notre devoir est de préserver la santé de nos peuples. Le #Tchad a envoyé un avion pour récupérer les dons de CVO . Merci au Président @IdrissDebyI pour sa confiance. 🇹🇩 🇲🇬 pic.twitter.com/H2pwzK4sdh — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) May 9, 2020

Pourtant, six mois après, les médecins Congolais ont pris leurs distances avec le remède. A l’heure actuelle, aucune étude ne prouve l’efficacité du Covid Organics et l’OMS n’est pas revenu sur sa mise en garde lancée lors de la découverte de la tisane aux plantes.

- Le risque de l’effondrement économique –

Officiellement Madagascar n’a pas encore connu de seconde vague et, toujours officiellement, la situation semble sous-contrôle. Cependant rien ne montre que la Grande ile ne subira pas un rebond de l’épidémie à l’instar de la majorité des pays du monde. Selon un expert en santé publique contacté par Franceinfo, si "médicalement, ne pas avoir accès au vaccin ne devrait pas être une catastrophe pour la population malagasy, puisqu’elle semble avoir été assez résiliente à la maladie, le vaccin pourrait éviter la deuxième vague, qui risque, elle, d’être catastrophique économiquement pour l’île". Pour l’expert, "en termes de santé publique, c’est aberrant de refuser un vaccin qui ne va quasiment rien coûter à un État".

