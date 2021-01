Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

La préfecture vient d'annoncer ce samedi 23 janvier 2021 la mise en place des motifs impérieux entre La Réunion et la Métropole à partir du 28 janvier prochain. Cette mesure visant à renforcer le contrôle des frontières découle des risques liés à l'apparition des variants. Elle a ainsi pour but de protéger La Réunion "de l'introduction du variant britannique dont la contagiosité est accrue et préoccupante" mais également "protéger la Métropole de l'introduction du variant sud-africain". Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

