2020 vous donne des envies de revanche ? "Max", c'est le nom du développeur de jeu, vous permet d'affronter l'année qui vient de s'écouler, à travers un petit jeu de survie. Si vous êtes déjà un habitué des jeux vidéos, vous reconnaîtrez les ingrédients traditionnels : sauter par-dessus des obstacles, éviter des objets sortis de nulle part, et tenter d'atteindre la ligne d'arrivée en un seul morceau. Objectif suprême de ce jeu : survivre à 2020 et atteindre l'année 2021... (Photo : capture d'écran 2020 game)

Le jeu en ligne commence en Australie. Vous reconnaîtrez sans peine ce qui a fait commencer 2020 : les terribles feux qui ont secoué ce pays, présentant une menace sans précédent pour la faune locale, à commencer par les kangourous et les koalas... Esquivez les flammes, sautez sur les troncs, sauvez les koalas et vous pourrez passer à l'étape suivante.

Petite boule surplombée de pics... cette image nous suit depuis un an, c'est bien évidemment un virus. Et pas n'importe lequel : vous allez devoir éviter de contracter la Covid-19. Pour ça, attrapez les masques, défendez-vous à coup de seringues et isolez-vous en quarantaine dès que possible. Le jeu aborde aussi la question des inondations (qui ne concernent pas La Réunion) et finit sur les fêtes de fin d'année... vécues loin de tout.

Bon, vous l'aurez compris le jeu ne manque pas d'humour. Il est totalement gratuit mais son créateur invite tous ceux qui le souhaitent à faire un don. Et on ne vous gâche pas la fin mais l'arrivée sur 2021 est un festival de dérision... Vous aussi, vous vous êtes dit : "ouf, enfin 2021" ? Et bien selon le jeu, attendez un peu de voir ce qui vous attend...

