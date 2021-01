Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ARS de Mayotte annonce 711 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine. L'épidémie continue de s'intensifier : "on enregistre une hausse significative du nombre de cas hebdomadaire et toutes les classes d'âge sont concernées par la maladie" prévient l'ARS. "Depuis ce week-end, les hospitalisations sont en nette augmentation tant en médecine qu'en réanimation." En parallèle, la campagne de vaccination a débuté ce lundi à Mayotte pour les personnes dites " prioritaires ". Même après vaccination, le port du masque et l'application des gestes barrière (distanciation physique + lavage des mains à l'eau et au savon) restent nécessaires, prévient l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

