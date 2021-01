Le ministère des Outre-mer dévoile en partie la répartition des plus de 1,5 milliard d'euros dédiés aux territoires ultramarins dans le plan France Relance. 750 millions d'euros doivent encore être divisés entre les différents territoires, relatifs aux "crédits territorialisés", à savoir les enveloppes dédiées aux préfets et aux collectivités, à leur appréciation. Parmi les 800 millions restants, 243 sont dédiés à La Réunion parmi lesquels 23 millions investis dans la formation de la jeunesse et l'accès à l'emploi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le ministère des Outre-mer a indiqué que La Réunion allait toucher 243 millions d'euros dans le plan France Relance. Rappelons qu'une enveloppe d'1,5 milliard d'euros avait été débloquée pour les territoires ultramarins. Ce montant inclut 750 millions d'euros de crédits territorialisés - appliqués à des projets spécifiques par les préfets et les collectivités - et plus de 800 millions d'euros d'ores et déjà répartis entre les Outre-mer.

Ainsi La Réunion est le territoire à toucher la plus grosse enveloppe. Parmi les 243 millions qui lui sont alloués, 23 millions seront investis "pour former la jeunesse et lui permettre un meilleur accès à l'emploi". Mayotte pour sa part va toucher 87 millions d'euros dont 12,8 millions pour l'hôpital.

Le montant correspondant au chantier de la Nouvelle route du littoral n'est pas encore connu, il devrait intégrer les crédits territorialisés qui seront attribués à La Réunion. Le ministère des Outre-mer indique cependant une "pré-répartition" ainsi dans la catégorie "BTP", 50 millions correspondant à la construction des routes.

