L'île Maurice lance ce lundi 26 janvier 2021 son programme de vaccination Covid-19 en accordant la priorité aux personnes en première ligne, notamment les professionnels de santé, les employés de l'industrie du tourisme ainsi que les personnes âgées et celles souffrant de problèmes médicaux sous-jacents. "50 000 personnes sont envisagées pour la campagne de vaccination, dont 50 % dans le secteur du tourisme. "L'objectif du gouvernement reste le redémarrage du secteur touristique dans les conditions les plus sûres possibles" écrivent les autorités mauriciennes dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo AFP)

"L'île Maurice pratique les protocoles Covid-19 les plus stricts et est considérée comme ayant l'une des meilleures réponses au monde à la pandémie. Des mesures de quarantaine strictes et des protocoles de tests approfondis ont été mis en place depuis l'apparition de l'épidémie, l'industrie hôtelière jouant un rôle clé dans l'hébergement lors des confinements. Le pays a reçu un 100 parfait sur l'indice de rigueur de l'Université d'Oxford qui suit la politique et l'action du gouvernement concernant la pandémie de Covid-19.

La vie sociale n'a guère été perturbée à Maurice depuis juin 2020, avec pratiquement aucun cas connu de transmission communautaire. En conséquence, le pays a connu une augmentation de la demande des visiteurs qui cherchent à se relocaliser dans un environnement sûr pour le travail, les loisirs ou la retraite. Le visa premium a été introduit à cette fin et permet des séjours prolongés de 12 mois avec une option de prolongation supplémentaire.

Les restrictions d'entrée et les exigences de quarantaine devraient être progressivement assouplies en fonction de l'évolution de la pandémie et de l'immunité acquise par les visiteurs. La situation est suivie de près, des campagnes de vaccination ayant déjà commencé sur les principaux marchés touristiques de Maurice. On s'attend à ce que les visiteurs vaccinés puissent bientôt entrer librement dans le pays.

L'objectif ultime de la campagne de vaccination est de vacciner 60 % de la population du pays, qui compte 1,3 million d'habitants, afin d'obtenir une immunité collective. Le premier lot du vaccin Oxford - AstraZeneca, produit par le Serum Institute of India, est arrivé de Mumbai le vendredi 22 janvier, grâce à un don du gouvernement indien. Les doses nécessaires pour compléter la campagne de vaccination sont attendues d'Oxford -AstraZeneca et de Pfizer avec un premier lot approuvé par (...) the Covax facility"