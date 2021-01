Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi 27 janvier 2021 autorités sanitaires annoncent un nouveau décès des suites de la Covid-19 à Mayotte ""Il s'agit d'une personne âgée de 51 ans, hospitalisée en réanimation depuis le 18 janvier. Cette personne ne présentait pas de comorbidités" précise l'Agence régionale de santé de l'île aux parfums. Elle ajoute que depuis le début de l'épidémie 60 personnes malades sont décédés. "Entre la semaine 2 et la semaine 3, le taux d'incidence a augmenté dans toutes les classes d'âge et particulièrement chez les personnes âgées de plus de 65 ans ( taux d'incidence multiplié par 4,4)" note l'ARS et "lenombre de personnes hospitalisées continue d'augmenter, avec 39 hospitalisations au 27 janvier (contre 23 il y a 2 jours, le 25/01)".

