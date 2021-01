Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Ce jeudi 28 janvier à 9h30, et alors que les motifs impérieux reprennent entre la Métropole et La Réunion, les autorités sanitaires inaugurent le centre de vaccination nord à l'espace Reydellet, à Saint-Denis. Le centre ouest pour sa part sera inauguré ce vendredi 29 janvier. Selon le dernier bilan de la préfecture et de l'ARS, 1.461 personnes ont reçu la première dose du vaccin anti Covid à ce jour. Suivez notre direct (Photos rb/www.ipreunion.com)

