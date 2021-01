Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le CHU de La Réunion rappelle l'ouverture des centres de vaccination contre la Covid-19 sur les sites nord et sud pour les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes vulnérables. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU. (Photo rb/www.ipreunion.com)

