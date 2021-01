L'apparition des variants inquiètent les autorités, plus de 2.000 cas de variant signalé chaque jour

"Deux paramètres sont à prendre en compte : celui positif est la vaccination des personnes vulnérables qui a commencé. Le paramètre qui nous inquiète sont les variants. Ils sont plus contagieux que le Covid-19 classique, et circulent dans le monde entier et en France. Nous mobilisons toutes les plateformes de séquençage, des tests PCR spécifiques, un traçage encore plus serré, et avons mis en place une proposition systématique à tous les patients de recevoir la visite d'un.e infirmier.e à domicile" détaille Olivier Véran. Plusieurs milliers de visites ont été faites.

Le variant circule activement : il y avait quelques 500 patients début janvier chauqe jour, il y en a désormais plus de 2.000