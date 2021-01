À partir de 18h ce jeudi 28 janvier 2021, les communes de Pamandzi, de Dzaoudzi-Labattoir et de Bouéni seront totalement confinées "pour une période indéterminée" a annoncé la préfecture de Mayotte ce mercredi soir. C'est une brusque et importante dégradation de la situation sanitaire qui a conduit le préfet à prendre cette décision. Le taux d'incidence est ainsi passé de 50,8 cas pour 100 000 habitants (le seuil d'alerte est de 50 cas pour 100.000 habitants - ndlr) lors de la semaine du 26 décembre au 1er janvier à 266,9 lors de la semaine du 18 au 24 janvier" précise l'Agence régionale de santé de Mayotte. Dans le même temps une cinquantaine de contaminations aux variants ont été détectées (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les autre villes de l'île aux parfums restent sous le régime du couvre-feu décrété depuis le jeudi 21 janvier et interdisant les sorties, sauf dérogations de 8h à 4h du matin. Depuis le début de l'épidémie 60 malades sont décédés des suites de la covid et un total de 7.884 personnes ont été contaminées. La situation est encore compliquée par l'arrivée des variants depuis le début janvier. Une cinquantaine de personnes porteuses du SARS-CoV-2 501.V2 (variant - sud-africain) ont été recensées et un "premier cas porteur du variant britannique a été découvert le 27 janvier" indiquent les autorités sanitaires

"Le taux d’incidence augmente dans l’ensemble des classes d’âges, y compris chez les moins de 14 ans, une situation inédite depuis le début de la crise sanitaire. Cette dégradation se traduit par une augmentation de plus de 30 % du nombre d’appels au 15 et une augmentation continue du nombre de cas admis aux urgences, en médecine et en réanimation au centre hospitalier de Mayotte. Cinq personnes sont décédées depuis le début de l’année 2021, dont des personnes âgées de moins de 60 ans ne présentant pas de comorbidité" souligne les autorités sanitaires .

Lire aussi : Mayotte : une personne de 51 ans décède des suites du virus

Le taux d’incidence est particulièrement élevé dans trois communes : à Pamandzi (856), Bouéni (743) et à Dzaoudzi-Labattoir (577).

Face à ce contexte "qui s’est dégradé brutalement au cours des dernières 24 heures", les communes de Pamandzi (Petite Terre), de Dzaoudzi-Labattoir (Petite Terre), et de Bouéni (Grande Terre) seront donc confinées à partir de ce jeudi à 18h "pour une période indéterminée".

Dans ces communes "tous les commerces seront fermés à l’exception des établissements qui vendent des denrées alimentaires et des pharmacies. Tous les déplacements seront interdits à l’exception des individus qui se rendent dans les commerces alimentaires pour y faire des achats "essentiels" ou qui se rendent à un rendez-vous médical qui ne peut être reporté. Les déplacements sur l’espace public devront être justifiés par les attestations qui seront présentes sur le site de la préfecture à partir de demain matin (jeudi maint - ndlr) énonce le préfet.

Les barges ne pourront accueillir que "des passagers qui doivent prendre l’avion, munis d’un billet, les fonctionnaires de la préfecture, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, les militaires du détachement de la Légion étrangère de Mayotte, les personnels hospitaliers, les praticiens libéraux de la santé (médecins et infirmiers), les personnes qui viennent se faire tester à l’aéroport pour un voyage ultérieur, les personnels des douanes, les personnels de l’aéroport, les personnels du syndicats des eaux et le personnel technique justifiant d’une intervention urgente" énumère la préfecture.

La situation sanitaire s’est dégradée à #Mayotte. Elle est préoccupante dans 3 communes :

📌à Pamandzi,

📌à Bouéni,

📌à Dzaoudzi-Labattoir.

🔴Ces 3 communes sont placées dans un #confinement total à partir du jeudi 28 janvier 2021 à 18h00.

En savoir➕: https://t.co/tII6SR9z8l pic.twitter.com/TOUJijrKaN — Préfet de Mayotte (@Prefet976) January 27, 2021

Dan ces trois commjunes, les établissements scolaires du premier et du second degré seront tous fermés à compter de jeudi 28 janvier 2021 au soir, compte tenu de l’augmentation inquiétante du taux d’incidence observée chez les jeunes de moins de 14 ans.

Le Recteur communiquera rapidement sur le dispositif qui a été arrêté ce matin avec la Directrice générale de l’ARS et le Préfet pour la gestion des cas covid au sein des établissements du second degré, dans les autres communes du département.

#Confinement || 🔴Les établissements scolaires du 1er et 2nd degrés des communes de Bouéni, de Dzaoudzi-Labattoir et de Pamandzi seront fermés à compter de jeudi 28 janvier 2021 au soir.



🗞️Pour en savoir➕: https://t.co/lhz8EULL7Q pic.twitter.com/JnD3scvAox — Préfet de Mayotte (@Prefet976) January 27, 2021

Pour rappel, toutes les liaisons aériennes et maritimes internationales avec Mayotte sont suspendues

Lire aussi : Mayotte : suspension des liaisons aériennes et maritimes internationales

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com