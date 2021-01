Selon les autorités sanitaires, un patient d'une soixantaine d'années est décédé des suites de la Covid-19 et plus particulièrement du variant sud-africain. Il s'agissait d'une personne évacuée des Comores. Par ailleurs, la préfecture et l'ARS annoncent 92 nouveaux cas sur deux jours soit une moyenne de 46 cas par jour, soit la moyenne sur l'ensemble de la semaine passée. Le taux d'incidence passe à 37,6 pour 100.000 habitants alors qu'il était de 20 la semaine dernière. Le nombre de cas augmente fortement, préviennent les autorités, qui appellent à la plus grande vigilance. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Durant la semaine du 18 janvier au 24 janvier (semaine 3), le nombre moyen de cas confirmés est de 46 cas par jour (à rapporter aux 25 cas en moyenne de la semaine 2 et aux 36 cas en moyenne de la semaine 1). Le taux d’incidence est de 37,6/100 000 habitants. Il reste à ce stade en dessous du " seuil national d’alerte " (50/100 000). Sur les 7 derniers jours, le nombre de cas diagnostiqués augmente : 295 cas.

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce vendredi 29 janvier 2021 le décès d’un patient âgé d’une soixantaine d’années, qui était porteur du variant sud-africain et avait été évacué des Comores.

Depuis le début des opérations de séquençage, qui sont réalisées prioritairement pour les personnes positives à la Covid-19 en provenance de Mayotte, des Comores, du Mozambique et d'Afrique du sud, 9 personnes ont été identifiées comme porteuses du variant sud-africain.

La situation actuelle appelle chaque Réunionnais à maintenir les efforts constants réalisés dans l’application des gestes barrières au quotidien et dans toutes les circonstances, afin d’éviter un rebond de l’épidémie dans l’île en ce début d’année, dans un contexte de ré-augmentation de la circulation du virus en métropole. Le masque doit être porté à chaque fois que la distance de 2 mètres ne peut être respectée, pour éviter une transmission du virus. Les limitations de regroupement de plus de 6 personnes doivent être strictement respectées.

Il est tout particulièrement rappelé que :

· toute personne présentant des symptômes doit se faire dépister au plus vite, soit en contactant son médecin traitant, soit en se rendant dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un centre de prélèvement sans rendez-vous ou lors de dépistage organisé dans la commune,

· les personnes positives doivent s’isoler ainsi que les cas contact dans l’attente du résultat du test afin d’éviter la propagation du virus sur le territoire,

· les voyageurs sont incités à réaliser une septaine en isolement et de se faire dépister au 7ème jour après leur arrivée, conformément aux SMS qui leur sont systématiquement adressés par l’ARS,

· chacun est invité à télécharger sur son téléphone portable l’application TousAntiCovid qui facilite l’information des personnes qui seraient contact d’une personne contaminée, et permet ainsi de casser plus vite les chaînes de transmission du virus.

Il est à noter pour les autres indicateurs :

· un taux d’incidence à 138/100 000 chez les 15-24 ans en très forte augmentation,

· un taux d’incidence à 80/100 000 chez les 25-34 ans en forte augmentation,

· un taux d’incidence chez les plus de 65 en forte hausse mais toujours en dessous du seuil d’alerte,

· un taux d’incidence à 58/100 000 chez les plus de 75 ans en forte hausse et au-dessus du seuil d’alerte

· un taux de positivité des tests à 1,9%, en dessous du seuil de vigilance (5%),

· un nombre de tests en forte hausse (+43%),

· un nombre hebdomadaire d’admission en médecine et en réanimation en diminution.

A ce jour, 7 clusters sont actifs et 106 ont été clôturés depuis le mois d’août.

LES CHIFFRES DU 28 JANVIER ET DU 29 JANVIER

Par ailleurs, les autorités confirment 92 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion les 28 janvier et 29 janvier, soit une moyenne journalière de 46 cas sur 2 jours consécutifs. Parmi les nouveaux cas :

· 67 cas sont classés autochtones,

· 14 cas sont classés importés,

· 11 cas sont en cours d’investigation.

Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :

· 28 cas sont classés autochtones,

· 4 cas sont classés importés.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 29 JANVIER 2021

Au total, 9 996 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 67 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale. Au 29 janvier 2021, compte tenu des 9 518 guérisons et des 55 décès, 423 cas sont encore actifs à ce jour. 9 985 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 10% sont des cas importés.

• Evolution des clusters identifiés

Au 29 janvier 2021, 7 clusters sont actifs et 106 clusters ont été clôturés. Parmi les clusters actifs, on note :

· 4 clusters de " criticité limitée "

· 3 clusters de " criticité modérée " se situant à Saint-Denis, Saint-Louis et Saint-Pierre.

Sur la semaine 3, le taux de positivité était de 1,9 % (source SIDEP, ARS). Il est en augmentation par rapport à la semaine précédente (1,6%) et reste inférieur au seuil de vigilance (5%).

Une augmentation du nombre de dépistage est observée. Le taux de positivité chez les voyageurs a augmenté et est de 0,8 %. Le taux de dépistage connait une légère hausse (25% du total des voyageurs).

• Surveillance individuelle :

Au cours de la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas (importés et autochtones) est en augmentation. Avec la période de vacances scolaires et les flux de voyageurs, le nombre de nouveaux cas importés est en augmentation.

• Le R eff (nombre de reproduction effectif : nombre moyen de personnes qu’une personne malade va contaminer)

A La Réunion, en semaine 3, le nombre de reproduction effectif était supérieure à 1, soit 1,30 (source SIDEP). Il a baissé par rapport à la semaine précédente. Ces résultats doivent être mis en perspective avec les autres données épidémiologiques.

• Le taux d’incidence (nombre de cas rapportés à la population pour 100 000 habitants)

Du 18 au 24 janvier, le taux d’incidence était de 37,6 /100 000 habitants. Ce taux connaît une augmentation par rapport à la semaine précédente (20,6 /100 000 habitants). Il reste toutefois en dessous du seuil d’alerte (50/100.000 habitants).

Le taux d’incidence est en augmentation dans toutes les classes d’âge :

En semaine 3, deux communes (Bras-Panon et Saint-Louis) présentaient un taux d'incidence supérieur à 50/100 000.

CONTACT-TRACING

Depuis le 11 mai 2020, le contact-tracing autour des cas confirmés signalés est assuré par une plateforme régionale réunissant l’Assurance maladie, l’Agence Régionale de Santé, avec l’appui de la cellule régionale de Santé publique France.

30 à 35 personnels de l’Assurance Maladie et de l’ARS sont mobilisés chaque jour. Plus de 1100 personnes ont été contactées cette semaine et plus de 31 100 depuis le 11 mars.

CAMPAGNE DE VACCINATION

La vaccination contre la COVID se poursuit à La Réunion, avec l'ouverture de 8 centres dédiés aux publics prioritaires de population générale. Parmi ces 8 centres, 4 centres sont adossés aux 3 établissements publics de santé hospitaliers (CHU Nord, CHU Sud, CHOR et GHER) et sont déjà opérationnels et ouverts au public depuis le 25 janvier. 4 nouveaux centres ont ouvert depuis le 28 janvier :

- au Tampon : Salle Raymond Lauret, 14ème km, rue Georges Pompidou, RN3

- à Saint-André : Ex commissariat de police nationale, 237 avenue de la République

- à Saint-Paul : Salle polyvalente de l’étang, rue de La Croix

- à Saint-Denis : Salle Reydellet, Bas de la rivière, 103 rue de la république

Un bilan de la vaccination sera réalisé dans le communiqué de presse de lundi 1er février.

APPLICATION TOUSANTICOVID

Tout en garantissant leur anonymat, TousAntiCovid prévient les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent aller se faire tester et être prises en charge le plus tôt possible. Cette application vient compléter l’action des médecins, de l’Assurance maladie et de l’ARS, en lien avec Santé publique France.

L’application est téléchargeable sur Apple Store et Google Play : bonjour.tousanticovid.gouv.fr/

L’application prend en compte les contacts à moins d’un mètre pendant au moins 15 minutes. Les autres utilisateurs avec qui la personne malade est restée en contact prolongé durant sa période de contagiosité sont ainsi avertis par une notification. La période de contagiosité débute à partir des 48h précédent la date de début des symptômes ou sept jours avant son test positif si la personne est asymptomatique.

Les personnes notifiées comme contacts à risque via TousAntiCovid sont invitées à contacter leur médecin.

Une application respectueuse de la vie privée des utilisateurs, conçue par des experts français, " Tous AntiCovid " ne stocke que l’historique de proximité d’un téléphone mobile et aucune autre donnée. Il n’est pas possible de connaitre l’identité d’un utilisateur de l’application, ni qui il a croisé, ni où, ni quand. L’utilisateur peut également faire le choix d’effacer son historique ponctuellement s’il le désire.