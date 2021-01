Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Un rassemblement est prévu ce samedi 30 janvier 2021 à Saint-Pierre pour manifester contre les restrictions sanitaire. Les collectifs parents 974 mobilisation (Enfance et liberté), Voix libre 974, 5000 Pié d'bwa, Médecins covid 974 (Réinfocovid) appellent à se rassembler sur le site du Sakifo, à la Ravine Blanche, pour interpeller les élus locaux. Ils souhaitent "favoriser l'ouverture d'un débat public autour de questions urgentes qui concernent des centaines de milliers de Français" expliquent-ils dans un communiqué. Ils réclament notamment la suppression de l'obligation du port du masque dans les écoles, et refusent les vaccins "non justifiés" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

