Les chiffres communiqués par l'agence régionale de santé et la préfecture ce vendredi 29 janvier 2021 ne sont pas bons : le taux d'incidence de La Réunion, de 20,6 pour 100.000 habitants la semaine dernière passe à 37,6. Il est pas ailleurs en très forte augmentation chez la population de moins de 35 ans. La moyenne journalière augmente elle aussi sensiblement avec 92 nouveaux cas en deux jours. Les autorités ont aussi annoncé un décès, celui d'un patient d'une soixantaine d'année évacué des Comores qui était atteint du variant sud-africain. Les seuils d'alerte se rapprochent, alors que le gouvernement réfléchit à un troisième confinement et que la préfecture de La Réunion planche sur de possibles restrictions pour stopper cette hausse des cas et lutter contre le variant sud-africain. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Un taux d'incidence de 37,6 pour 100.000

C'est un chiffre qui surprend : 37,6. Le taux d'incidence pour 100.000 habitants a fortement augmenté à La Réunion, en une semaine seulement, en gagnant 17 points. "Il reste à ce stade en dessous du seuil national d’alerte" (50 pour 100.000) tient à rappeler la préfecture. Mais le bilan n'est pas rassurant, surtout pour les moins de 35 ans. Il s'élève en effet 138 pour 100.000 chez les 15-24 ans et de 80 pour 100.000 chez les 25-34 ans. Deux chiffres en très forte augmentation, qui préoccupent grandement les autorités sanitaires, selon leur bilan de ce vendredi 29 janvier.

Chez les autres tranches d'âge, il est aussi en augmentation notamment chez les plus de 75 ans avec un chiffre de 58 pour 100.000 chez les plus de 75 ans. Chez les plus de 65 ans, il est également en hausse mais reste sous le seuil d'alerte, contrairement aux autres.

Il faut dire que le nombre de cas diagnostiqués est en hausse : 295 cas sur les sept derniers jours. Durant la semaine du 18 janvier au 24 janvier, le nombre moyen de cas confirmés est de 46 cas par jour contre 25 cas en moyenne la semaine précédente. Une moyenne journalière qui a donc quasiment doublé.

• Un nouveau décès dû au virus

Les autorités annoncent également un nouveau décès lié au virus : il s'agit d'un patient âgé d’une soixantaine d’années, qui était porteur du variant sud-africain et avait été évacué des Comores. Pour rappel, La Réunion compte 9 cas cumulés issus du variant sud-africain à ce jour. Ce bilan n'a pas évolué ce vendredi 29 janvier.

Le 15 janvier 2021, l'ARS avait déjà annoncé que trois personnes étaient décédées des suites de la Covid-19 depuis le début du mois janvier. Ils étaient âgés de plus de 70 ans pour deux d'entre eux et de plus de 80 ans pour le dernier. C'est la première fois en l'occurrence que La Réunion enregistre un décès sur son sol lié au variant sud-africain.

• Presque 10.000 cas cumulés

Le bilan des cas montre que la moyenne journalière a augmenté pour de bon. Les autorités ont annoncé ce vendredi 92 nouveaux cas de Covid-19 pour les 28 janvier et 29 janvier, soit une moyenne journalière de 46 cas sur deux jours consécutifs. Parmi les nouveaux cas : 67 cas sont classés autochtones, 14 cas sont classés importés, 11 cas sont en cours d’investigation. Aujourd'hui la part des cas importés représente 10%. L'ARS le dit, "avec la période de vacances scolaires et les flux de voyageurs, le nombre de nouveaux cas importés est en augmentation".

Par ailleurs, La Réunion est quasiment à 10.000 cas cumulés : au total, "9.996 cas précisément ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 67 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale" précisent les autorités. Au 29 janvier 2021, compte tenu des 9.518 guérisons et des 55 décès, 423 cas sont encore actifs à ce jour.

• D'autres indicateurs en baisse

Notons tout de même que malgré les chiffres - qui peuvent paraître alarmants - des autorités, le taux de positivité des tests est de 1,9% à La Réunion, soit en-dessous du seuil de vigilance (5%). Par ailleurs, 7 clusters sont actifs et 106 ont été clôturés depuis le mois d’août. Le nombre de reproduction effectif (R) est de 1,3, il a donc baissé par rapport à la semaine précédente.

Côté vaccination, 3.158 personnes ont reçu la première dose à ce jour, l'ARS a annoncé que de nouvelles livraisons étaient attendues, que le vaccin Moderna arriverait sur notre île dans les semaines à venir, et les inaugurations actuelles de plusieurs centres de vaccination laissent penser que le rythme va s'accélérer.

Par ailleurs, le fait que le nombre de variants sud-africains n'évolue pas est aussi une nouvelle rassurante, et il n'y a toujours aucune trace du variant britannique sur notre île, variant qui inquiète grandement la Métropole. Les liens entre l'Hexagone et La Réunion sont de toute façon surveillés de près avec la ré-instauration du motif impérieux depuis le 28 janvier. La police aux frontières a d'ailleurs indiqué contrôler les attestations des voyageurs : 10 passagers ont été verbalisés sur deux vols différents, l'un devant de Métropole, l'autre de Mayotte. Le motif impérieux est aussi en vigueur entre notre département et l'île aux parfums.

Les chiffres à Mayotte sont très préoccupants. Au 29 janvier 2021, 15 nouveaux cas du variant sud-africain ont été recensés, portant à 78 le nombre total de malades de cette souche de la Covid-19. Un cas porteur du variant britannique à également été détecté dans l'île aux Parfums chez une personne revenant de Dubaï. Selon les derniers chiffres annoncés par les autorités, le nombre total de cas de Covid était de 798 au 28 janvier 2021. Plusieurs communes de l'île sont actuellement confinées pour tenter d'endiguer l'épidémie.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com