Très régulièrement dans les commentaires de certains articles ou des posts publiés sur les réseaux sociaux, on peut lire des commentaires critiquant les informations relatives au port du masque ou encore à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Ces auteurs vantent souvent leur vision éclairée sur la réalité de cette épidémie, clament leur indépendance et disent haut et fort "on n'est pas des moutons !" Ah bon... (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ces personnes affirment refuser l’autorité. Ces commentaters estiment que le gouvernement leur ment. Ils s’opposent aux règles édictées au nom de la sacro-sainte "liberté individuelle". Certains vont parfois même jusqu’à mettre en doute la réalité de la épidémie, se demandant si tout cela n’est pas un complot international ourdi par des satanistes assoiffés de sang

Et si on se calmait...

Bien sûr il faut avoir l’esprit critique, s’interroger sur l’efficacité du masque ou encore du vaccin. En l’état actuel des connaissances et des vaccinations, il est encore difficile de prouver la nocivité ou l’innocuité des vaccins. Faut-il dès lors se poser en farouche adversaire de la vaccination, condamner et insulter celles et ceux plutôt favorables aux vaccins ?

Bien sûr il faut défendre de toutes ses forces la liberté de chacun. Son obtention - dans les pays où règnent la démocratie -, est le fruit de nombreux combats. Elle est effectivement menacée dès lors qu’on veut, par exemple, interdire de filmer des des représentants des forces de l'ordre en intervention. Faut-il pour autant rejeter les gestes barrières, refuser de porter le masque et comme cela un geste de révolte suprême envers les institutions ?

Se poser en inflexible rebelle de la société, peut faire "bon genre". On démontre que l'on ne fait pas partie de "la masse". Mais en réalité être rebelle est un credo quotidien, un mode de vie.

Dès lors se découvrir rebelle à l'occasion d’une pandémie - qui a déjà tué plus de deux millions de personnes dans le monde -, pose forcément question

Surtout lorsque parmi celles et ceux critiquant les "moutons" elles et ils sont nombreux à se précipiter tous les jours dans les supermarchés, les concessions automobiles, les magasins de téléphonie pour acheter des articles à des prix de 4 à 6 fois supérieurs à la moyenne nationale... Comme des moutons...

Surtout lorsque parmi celles et ceux critiquant les "moutons" elles et ils sont très peu à se mobilier - le constat a encore été fait ce mardi 26 janvier -, lorsqu'il s'agit de manifester contre les suppresions de postes dans l'Education nationale et chez les soignants. C'est à-dire chez ceux apprenant à nos enfants à réfléchir et chez ceux mettant leur vie en danger - car oui la covid tue -, pour sauver la notre. On laisse pourtant faire... Comme des moutons...

Oui, la société est profondément injuste et inégalitaire. Oui il faut combattre cette situation intolérable.Cette tâche est immense, intense, noble... Et c'est sans doute à cela qu'il faut consacrer son énergie si on ne veut pas être un mouton... Il serait bien d'y penser avant de tempêter pour un masque ou un vaccin non obligatoire...

