La direction du Centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a déclenché le plan blanc pour ses établissements ce jeudi 9 juin 2022, en raison notamment de l'arrivée importante de malades du Covid-19 à l'hôpital (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Compte tenu de l'afflux des patients aux urgences, de la remontée de l'épidémie Covid et des difficultés de fonctionnement, le plan blanc et les dispositions y afférentes sont réactivés à compter de ce jour" a écrit la direction dans une note à ses personnels, rapporte Martinique la 1ère. "Compte tenu de l'épidémie de Covid et de la saturation du système hospitalier, le CHUM rappelle à chacun qu’avant tout déplacement aux urgences, il est nécessaire de contacter son médecin traitant ou à défaut d’appeler le 15" écrit par ailleurs l'hôpital.

Du 30 mai au 5 juin 2022, 7.924 cas positifs ont été confirmés en Martinique. 35 patients sont hospitalisés dont 4 patients en soins critiques.

Pour rappel, lee Plan Blanc a pour objectif de "mobiliser l’ensemble des ressources humaines et matérielles nécessaires afin de garantir la continuité des soins à l’ensemble des patients". Concrètement, cela veut dire réquisitionner tous les soignants disponibles, annuler toutes les opérations non-urgentes, et fermer, à nouveau, des blocs opératoires.

