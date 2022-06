Pour la semaine du 4 au 10 juin 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires s'établit à 1.383 contre 1.924 la semaine précédente, correspondant à un taux d'incidence en baisse de 162 pour 100.000 habitants contre 225 la semaine précédente. Au cours des sept derniers jours, trois décès liés au Covid-19 sont à déplorer. Ces trois personnes n'étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Le taux de positivité est également en baisse pour atteindre 13,7% (16% la semaine précédente). A ce jour, deux lits de réanimation sont occupés par des patients positifs au Covid-19. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Les prochaines dates du Vaccinobus dans l’île -

Accueil sans rendez-vous de 8h30 à 18h

• Mercredi 15 juin à Saint-Benoît, Place de la mairie

• Jeudi 16 juin à La Plaine des Palmistes, Parvis de la mairie

• Vendredi 17 juin et samedi 18 juin à Saint-Pierre, Parking Mr Bricolage (ZAC Canabady)

• Mardi 21 juin à Bras-Panon, en face de la mairie

• Mercredi 22 juin à Saint-Denis, Centre commercial Run Market du Chaudron

• Jeudi 23 juin à Saint-Louis, Gare routière

• Samedi 25 juin à Saint-Pierre, Parking Mr Bricolage (ZAC Canabady)



Documents à fournir :

• carte vitale ou attestation de droits

• carte d'identité

• résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 3 mois.

• personne mineure :

- autorisation parentale (pour les mineurs de 5 -15 ans). Elle doit être remplie et signée à l’arrivée.

- carte vitale des parents ou leur propre carte

- Les vaccins proposés : Pfizer-BioNtech et Novavax -

Des médecins et infirmiers sont présents et effectuent les injections selon les situations avec :

- le vaccin Pfizer (personne à partir de 12 ans)

- le vaccin Novavax (personnes de 18 ans et plus présentant une contre-indication aux autres vaccins ou qui refusent la vaccination par un vaccin à ARN messager).