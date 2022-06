Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Depuis le 17 mai, le Vaccinobus sillonne de nouveau les communes de l'île afin de faciliter davantage l'accès à la vaccination aux Réunionnais. A ce jour, 1 715 injections ont été rendus possible grâce au Vaccinobus. Le bus terminera sa tournée le jeudi 30 juin 2022. Il s'arrêtera les prochains jours à Saint-Pierre, Saint-Paul, Le Port, Saint-Benoît et Saint-Joseph. Des médecins et infirmiers accueilleront toute personne de plus de 12 ans souhaitant se faire vacciner, sans rendez-vous de 8h30 à 18h. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration : www.ipreunion.com)

