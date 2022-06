Pour la semaine du 18 au 24 juin 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires est en augmentation à hauteur de 1.500 contre 1.301 la semaine précédente, ce qui correspond à un taux d'incidence en hausse à 175 pour 100.000 habitants contre 152 la semaine dernière. Le taux de positivité est également en hausse pour atteindre 12,7 % (11,4 % la semaine précédente). Au cours des 7 derniers jours, 5 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer. Une personne n'était pas vaccinée ou présentait un schéma vaccinal incomplet. Les quatre personnes vaccinées présentaient des comorbidités. À ce jour, 1 lit de réanimation est occupé par un patient positif à la Covid-19. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous

Le week-end passé et la journée d’hier ont encore vu une hausse du nombre de cas enregistrés, amenant le taux d’incidence à s’établir à près de 200 pour 100 000 habitants



Cette reprise des contaminations est liée à la plus forte circulation des variants BA-4 et BA-5. Elle appelle un regain de vigilance de la population : se faire vacciner et procéder aux rappels, notamment pour les personnes fragiles ou âgées, auprès de son médecin, de son infirmier ou de son pharmacien ; respecter les gestes barrières (lavage des mains, distances physiques, port du masque dans les lieux de forte affluence ou dans lesquels les distances physiques ne peuvent être maintenues)

-Dépistage Covid-19 : distribution gratuite d’autotests à l’aéroport Roland-Garros pendant les vacances -

La circulation du virus Covid-19 est toujours active à La Réunion et en métropole.



Durant la période des vacances de juillet et août, des flux importants de voyageurs sont attendus à La Réunion. Aussi, l’ARS, en lien avec la préfecture et les services aéroportuaires, procède à compter de ce 28 juin à la distribution gratuite d’autotests à l’aéroport Roland Garros, pour les voyageurs arrivant à La Réunion. La distribution de ces autotests est assurée et coordonnée par l’équipe du Contrôle Sanitaire aux Frontières de l’ARS à la sortie des avions et après la récupération des bagages.



Les voyageurs seront invités à s’autotester dans les heures suivant leur arrivée à La Réunion et ainsi, en cas de résultat positif, à recourir à un test de confirmation dans un laboratoire de biologique médicale ou auprès d’un pharmacien et à s’isoler.